Bianca Atzei e Stefano Corti si sono lasciati: le prime parole della cantante a Gabriele Parpiglia.

Secondo Gabriele Parpiglia, la storia d’amore tra Bianca Atzei e Stefano Corti sarebbe giunta definitivamente al capolinea. Nella sua newsletter, Gabriele Parpiglia ha raccontato di aver contattato Bianca Atzei che gli avrebbe confermato la fine della storia con uno degli inviati storici delle Iene. Gabriele Parpiglia, inoltre, ha anche pubblicato delle foto in cui Stefano Corti sarebbe stato avvistato in compagnia di un’altra donna che sarebbe stata recentemente ospite delle Iene.

Foto che sarebbero state mostrate a Bianca Atzei che si sarebbe così lasciata andare a poche dichiarazioni che, però, confermerebbero non solo la fine della storia coronata dalla nascita di un figlio ma anche del periodo difficile che starebbe attraversando la cantante.

Bianca Atzei e Stefano Corti: le prime parole della cantante sulla fine della storia

“Non sapevo fosse con lei. Per me è un periodo difficile”. Con queste parole, Bianca Atzei ha commentato le foto di Stefano Corti che le ha mostrato Gabriele Parpiglia confermando la rottura di cui si vociferava da tempo. Quella appena trascorsa è stata un’estate particolare e alcuni indizi avevano preoccupato i fan che temevano la crisi della coppia che, a quanto pare, avrebbe decido di separarsi.

Durante le vacanze, infatti, la cantante ha condiviso diversi contenuti mostrandosi principalmente insieme al figlio mentre Stefano Corti si è anche concesso un lungo viaggio in compagnia del primogenito, nato da una relazione precedente. Piccoli segnali che, insieme all’assenza di contenuti di coppia, hanno allarmato i fan a cui, oggi, ha deciso di rispondere la Atzei con poche dichiarazioni.