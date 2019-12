Bianca Atzei e Stefano Corti si sposano?/ “A Natale è arrivato l’anello, ma…”

Bianca Atzei e Stefano Corti si sposano? La coppia continua ad essere al centro del gossip e, dopo le voci sulla presunta gravidanza della cantante, prontamente smentite con ironia dalla iena, arrivano i rumors sul futuro matrimonio. Rumors nati dall’anello che l’ex compagna di Max Biaggi sfoggia da qualche giorno, precisamente da Natale. L’oggetto prezioso che troneggia sulla mano della cantante non è passato inosservato agli occhi dei fan che, curiosi, hanno cominciato a porre domande alla propria beniamina. La Atzei, così ha deciso di rispondere personalmente alle domande dei fans evitando, così, ulteriori voci sulla sua vita privata. “A Natale mi è arrivato questo (Bianca mostra l’anello, ndr), senza però la proposta di matrimonio. Mi chiedo: è normale che vi regalino l’anello senza proposta di matrimonio?”, ha chiesto la cantante ai fan.

Bianca Atzei e Stefano Corti: anello di fidanzamento, ma nessun matrimonio

L’amore tra Bianca Atzei e Stefano Corti procede a gonfie vele, ma per il momento, non ci sarà nessun matrimonio. La iena ha sì regalato l’anello alla fidanzata, ma ha deciso di non farle la fatidica proposta di nozze stupendo la stessa Bianca che, forse, si aspettava la fatidica proposta. Dopo aver trascorso il Natale in famiglia, Bianca Atzei e Stefano Corti festeggeranno il Capodanno in Madagascar. I due sono pronti ad accogliere insieme il 2020 che, per loro, sarà un anno ricco d’amore. La coppia, innamoratissima, convive già a Milano e chissà che nei prossimi mesi non arrivi la cicogna. Stefano Corti è già papà di Gabriele, il bambino nato da una precedente relazione. La Atzei, invece, non ha figli, ma con Stefano Corti potrebbe realizzare il sogno di sposarsi e diventare mamma. Il 2020, dunque, sarà l’anno giusto?

