Bianca Atzei e Stefano Corti vanno a convivere/ Foto: “due cuori e una capanna”

Bianca Atzei e Stefano Corti sono sempre più innamorati al punto da essere pronti anche al grande passo. Nessun matrimonio, almeno per il momento, ma l’inizio di una convivenza che porterà entrambi ad un importante cambiamento. Ad annunciarlo è proprio l’inviato de Le Iene che, su Instagram, ha pubblicato una foto di coppia scrivendo: “Due cuori e una capanna… da Settembre“. Un passo importante, dunque, per la cantante e Stefano Corti che si stanno godendo la prima estate insieme tra baci, abbracci, coccole e, soprattutto, tanto divertimento. Su Instagram, infatti, entrambi condividono i tanti momenti che stanno trascorrendo insieme e, negli ultimi giorni, Bianca si è avvicinata tanto anche al figlio di Stefano che è in vacanza con loro. Una storia d’amore che procede a gonfie vele, dunque, e che rende davvero felice sia Bianca che Stefano.

BIACA ATZEI E STEFANO CORTI VANNO A CONVIVERE: “IL REGALO PIU’ GRANDE”

Bianca Atzei e Stefano Corti, insieme, sono felici, uniti e innamorati. Accanto alla iena, la cantante ha ritrovato quel sorriso che i fans non vedevano da tempo. Dopo aver sofferto tanto per la fine della storia con Max Biaggi, accanto a Corti, arrivato improvvisamente nella sua vita, Bianca ha riscoperto la magia dell’amore e a raccontarlo è stata proprio lei scrivendo una bellissima dedica d’amore a Stefano per il suo compleanno. “Buon compleanno Topolos. Non c’è bisogno di dire niente, sai già tutto… Era un anno e mezzo che il mio cuore non apriva la porta. Poi sei arrivato tu e mi hai fatto il regalo più grande. Tornare ad amare. E ridere come non mai”, ha scritto Bianca. Pensiero condiviso anche da Stefano che, sotto una foto di coppia, ha scritto: “il regalo più bello”.





