BIANCA ATZEI/ Estate d’amore con Stefano Corti (Notte Rosa 2019)

Bianca Atzei è una delle protagoniste della Notte Rosa 2019 in programma a Cesenatico. La cantante è pronta ad infiammare il pubblico di Cesenatico con il nuovissimo singolo dal titolo “La mia bocca” scritto dalla stessa Atzei e prodotto da Antonio Marcucci, chitarrista dei Tiromancino. Proprio in questi giorni la cantante sui social ha annunciato anche l’uscita del videoclip: “è fuori ora il Videoclip de #lamiabocca. Siete curiosi? Condividete. Spero vi piaccia. Vi voglio bene”. Manco a dirlo il video è stato letteralmente preso di mira dai tantissimi fan della ex naufraga de L’Isola dei Famosi e in particolare da un nuovo simpaticissimo fan. Si tratta della Iena Stefano Corti che sui social ha commentato: “mi ha chiesto di ascoltare il brano e di dire cosa ne penso. Devo dire che è ottimo per gli stitici e a casa la metto a tutto volume perché mi sta sul c*** il vicino”. Un commento ironico in pieno stile Iena!

Bianca Atzei e Stefano Corti: è scoppiato l’amore

In questi giorni Bianca Atzei non solo ha annunciato l’uscita del nuovo singolo “La mia bocca”, ma anche ufficializzato un nuovo amore. Ebbene si, la bellissima cantante sarda ha ritrovato il sorriso dopo la fine della storia d’amore con Max Biaggi. Il fortunato è Stefano Corti, inviato de Le Iene, con cui la Atzei è uscita allo scoperto pubblicando una serie di foto su Instagram. La cantante ha anche parlato per la prima volta della sua storia con Stefano durante l’ospitata nel salotto “Io e te” di Diaco: “c’è molta passione e mi fa molto ridere, per una donna è una cosa molto importante e mi fa stare bene”. I due, a conferma del loro amore, su Instagram hanno pubblicato una serie di foto scattate in giro per Milano e durante una breve vacanza sul Lago Maggiore.

Stefano Corti e Bianca Atzei: frecciatina a Max Biaggi

Su Instagram sia Bianca Atzei che Stefano Corti continuano a pubblicare foto insieme prendendo di mira anche alcuni personaggi dello spettacolo. Alcuni giorni fa, infatti, l’inviato de Le Iene ha pubblicato una foto in cui era intento a baciare i piedi della sua fidanzata; un chiaro riferimento al video di qualche giorno fa che vedeva Andrea Iannone “assaporare” i piedi della sua nuova fiamma Giulia De Lellis. Nelle ultime ore, invece, Stefano Corti ha pubblicato un commento che sembrerebbe essere proprio una frecciatina a Max Biaggi, ex di Bianca Atzei. “Dalle moto da corsa alle moto d’acqua è un attimo. Le piace la moto, è evidente” scrive La Iene, mentre nella foto successiva diventa molto più romantico scrivendo: “la denuncio per furto, mi ha rubato il cuore”.



