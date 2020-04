BIANCA ATZEI, EX FIDANZATA DI MAX BIAGGI/ La quarantena con cagnolina… e iena

Impossibile dimenticare l’amore che c’è stato fra Bianca Atzei e Max Biaggi, nonostante sia finito ormai da tempo. Nonostante la relazione che ha unito la cantante e l’ex campione, in passato i due hanno fatto scintille sui social e sui media nazionali, con una serie di botta e risposta senza esclusione di colpi. Max Biaggi sarà ospite di Domenica In nella puntata di oggi, 5 aprile 2020, a distanza di oltre due anni da quando ha asfaltato la sua ex proprio in quello studio. Anche se in quell’occasione non l’ha mai nominata, preferendo evitare persino di nominarla. “Ho capito cosa mi dava speranza e gioia ed erano i miei bambini Ines e Leon“, ha detto all’epoca l’ex centauro, “le persone vicine sono i genitori, ma lì ho pensato ai miei figli”. Un periodo drammatico per Biaggi, soprattutto per l’incidente vissuto poco prima della sua rottura con la Atzei e la decisione di quest’ultima di partire per l’Isola dei Famosi. Nel reality però la cantante aveva dimostrato ampiamente di pensare ancora a Biaggi, tanto da piangere in modo ininterrotto. “Essere lasciata all’improvviso dal mio fidanzato Max Biaggi, senza nemmeno uno straccio di motivo, è stato un colpo tremendo”, ha detto subito dopo la fine del programma a DiPiù, “dopo due anni e mezzo d’amore non me lo meritavo”. Poi ha svelato che Max l’avrebbe lasciata a distanza, senza dirle nemmeno il perché. Poi però Bianca è riuscita a voltare pagina in modo definitivo, anceh se solo di recente ha trovato l’amore grazie alla Iena Stefano Corti. “Mi ha conquistata con il suo entusiasmo”, ha detto a Sky, “mi piace perchè mi fa ridere”.

IL RAPPORTO COL FIDANZATO STEFANO CORTI

Sono giorni duri per Bianca Atzei, rinchiusa nella sua casa di Milano con un’amica speciale. Si tratta di Mela, il suo cagnolino, con cui trascorre le giornate e ammazza il tempo. Anche se a volte è difficile riuscire a trovare qualche raggio di sole per potersi ricaricare. “In casa mia c’è tanto amore ma non arriva un filo di luce”, scrive su Instagram, “io e Mela ci siamo godute un po’ di calore addosso ed è stato meraviglioso. Fare una cosa diversa in questa quarantena sembra sempre un regalo che ricevi”. Clicca qui per guardare la foto di Bianca Atzei. Ovviamente la cantante non è da sola nel suo appartamento: al suo fianco c’è il fidanzato Stefano Corti, la cui voce emerge in una Storia: al mattino, i due hanno un appuntamento fisso con il cartone Occhi di gatto. Il magone però ogni tanto la colpisce, come ha rivelato Bianca di recente a La Nuova Sardegna. “Mi vengono in mente tanti ricordi che sono associati alla mia partecipazione all’Isola dei Famosi”, ha confessato, “molto simile la situazione. Allora non potevamo muoverci dall’isola, non potevamo mangiare. Ora non posso muovermi di casa, ma mangio di più”. La cosa che le manca in assoluto è la Sardegna, il mare. Forse trascorrere la quarantena in madre patria le avrebbe fatto sentire meno il peso della reclusione. “Io amo Milano“, precisa, “ma sapere di essere nella tua terra (anche se sono nata a Milano mi sento molto sarda) è diverso: mi manca tantissimo. Anche portare fuori il cane sarebbe diverso”. Ritrova però la Sardegna in cucina, cimentandosi ai fornelli e cucinando piatti tipici della tradizione. Il pensiero tra l’altro continua ad andare ai suoi progetti, fra cui il tour che sarebbe dovuto partire il prossimo maggio. “In cantiere ci sono diverse cose”, rivela, “il mio pensiero però ora non è quello ma speriamo di tornare presto alla normalità”.



