Bianca Atzei ha partorito: nato Noa Alexander/ La gioia di papà Stefano Corti

Bianca Atzei e Stefano Corti genitori: nato Noa Alexander

L’annuncio era nell’aria da qualche giorno e finalmente è arrivato: è nato, infatti, il piccolo Noa Alexander, frutto dell’amore di Bianca Atzei e Stefano Corti. L’annuncio è arrivato direttamente dai profili social dei neo genitori che hanno condiviso la loro gioia con i followers che, in nove mesi, con video e foto hanno partecipato al momento meraviglioso della coppia. “Finalmente ❤️.Noa Alexander. 18/01/2023″, hanno scritto Bianca e Stefano condividendo la prima foto ufficiale di famiglia. Un momento magico che l’inviato delle Iene aveva preannunciato pubblicando una foto in cui mostrava le borse della mamma e del bambino prima di andare in ospedale.

Tra le storie del proprio profilo Instagram, poi, Stefano Corti ha pubblicato una foto del suo piccolo Noa Alexander che indossa un capellino a lui dedicato. “Papà sei un grande”, la frase scritta sul capello del piccolo. “Grazie Noa, non dovevi”, risponde papà Stefano.

Bianca Atzei e Stefano Corti: gli auguri dei vip

Una grande gioia per Bianca Atzei che sognava da tempo di diventare mamma come ha ammesso più volte lei stessa. “In questi nove mesi ho capito che nessuno può dirti cosa fare e come fare. Ogni donna è diversa e vive in modo diverso la gravidanza. Le tue emozioni sono sempre in movimento e i tuoi umori oscillano che a volte ti innervosisce ancora di più non poterli controllare. In questi nove mesi ho imparato una me diversa e ho dovuto conviverci anche se molte volte non mi piaceva, non mi piacevo”, ha scritto la cantante sui social pochi giorni prima del parto.

Tanti gli auguri dei vip che, sotto il post, si sono congratulati con i neo genitori. “Godetevi ogni istante”, scrive Carlo Conti mentre altri vip come Alessandra Amoroso a Beatrice Valli fino ad Alessia Mancini lasciano cuori e messaggi di auguri.

