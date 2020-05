Bianca Atzei “Ho gli anticorpi, Stefano Corti no come mai?”/ Sconvolgente scoperta…

Pubblicità

L’emergenza Coronavirus sta ancora regalando colpi di scena un po’ a tutti e mentre l’Italia riparte, c’è ancora qualcuno che scopre di averlo avuto ma senza sintomi e senza essere nemmeno contagioso, almeno così sembra. La rivelazione arriva questa volta da Bianca Atzei che ha deciso di sottoporsi volontariamente e in forma privata al test sierologico che ha rivelato che lei ha gli anticorpi da Covid-19 ma che non è lo stesso per il suo compagno Stefano Corti. A rivelarlo è stata la stessa cantante che sui social ha fatto sapere di aver fatto il test e ha reso noti anche i risultati un po’ sconvolto dal fatto che lei sia risultata “positiva” e il suo compagno no tant’è che la iena ha preso subito la palla al balzo per scherzare un po’ sulla cosa: “È incredibile, neanche farla contagiare è servito a liberarmi di lei”.

BIANCA ATZEI HA AVUTO IL CORONAVIRUS?

Bianca Atzei e Stefano Corti, che stanno insieme da oltre un anno, hanno trascorso insieme gli oltre due mesi di isolamento sociale insieme nell’appartamento di Milano allietando i loro fan sui social tra allenamenti di coppia e singoli, ricette e anche delle prove di canto (per la iena), risultato? Lei ha fatto la quarantena colpita dal Coronavirus e lui ne è uscito indenne e adesso la cantante si chiede: “Come è possibile?”. Non sappiamo bene se e quando è successo e nemmeno se ci siano stati sintomi in passato, magari ancora prima della quarantena e dell’esplosione dell’epidemia, l’unica cosa certa è che adesso dovrà fare il tampone per verificare che il contagio non sia ancora in corso ma, pur essendo un po’ sconvolta dalla cosa, ha subito ironizzato con il suo compagno: “Ecco, così non posso neanche dare la colpa a te!”.



