Le rivelazioni di coppia, soprattutto quando si tratta di volti noti, attirano sempre la curiosità degli appassionati; a molti non sarà sfuggito il racconto di Bianca Atzei e il suo compagno Stefano Corti, ospiti nel podcast di Diletta Leotta ‘Mamma Dilettante’. Insieme hanno raccontato della loro storia d’amore, partendo però dagli albori che a quanto pare non furono così spensierati soprattutto per la cantante. Il primo incontro ad un concerto di Anna Tatangelo, le prime opere di seduzione e i primi scambi di messaggi; qualcosa però faceva storcere non poco il naso a Bianca Atzei.

“All’inizio trovai dei messaggi… Un giorno mi dava 10, poi spariva”, parla così Bianca Atzei degli albori della frequentazione con il suo compagno, Stefano Corti. Da allora sono passati 5 anni e oggi sono più che felici e uniti grazie anche alla nascita del figlio, il piccolo Noah. Eppure, come anticipato, le battute iniziali della liaison non sono state una strada in discesa. “Una volta mi ha videochiamato mentre stavo sentendo un’altra ragazza” – ha confessato l’inviato de Le Iene – “Mentre facevo lo screen la ragazza mi ha scritto e lei ha visto il messaggio…”.

Insomma, non sono mancate le scaramucce e i dubbi per Bianca Atzei prima di suggellare l’amore con il compagno Stefano Corti. Lei, tra l’altro, era convinta che lui fosse ancora fidanzato. In realtà, come spiegato proprio dall’inviato de Le Iene nel podcast di Diletta Leotta – Mamma Dilettante – si trattava di notizie non aggiornate; infatti, erano già due mesi che la sua precedente relazione era finita. “Non sapeva che mi ero lasciato da qualche mese… 2 sere dopo quel concerto è comunque rimasta a dormire da me”. L’amore non è bello se non è litigarello, è un detto ampiamente noto; e non c’è dubbio che oggi, tra Bianca Atzei e il compagno Stefano Corti, sia più sereno che mai.