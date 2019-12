Bianca Atzei incinta di Stefano Corti?/ Scoppia il gossip ma gli indizi…

Bianca Atzei è tornata a sorridere grazie alla sua storia d’amore con Stefano Corti ma il suo sorriso potrebbe presto assumere tinte diverse quando tra le sua braccia potrà stringere suo figlio. Non sappiamo ancora se accadrà molto presto come vorrebbe il gossip o solo in futuro, fatto sta che in queste ore è Diva e Donna ad aver lanciato la possibile bomba che parla di una gravidanza per la cantante e per il suo compagno Stefano Corti. I due non hanno ancora rilasciato alcuna dichiarazione in merito anche se, da quanto si evince dai social della cantante, sembra proprio che il suo fisico sia quello di sempre e che non ci siano strane rotondità che facciano sospettare qualcosa, fatto sta che il settimanale riporta fonti vicine alla coppia e che parlano di una gravidanza al suo primo trimestre e di una felicità senza misura per la coppia e soprattutto per Bianca Atzei al suo primo figlio.

BIANCA ATZEI INCINTA DI STEFANO CORTI?

Il noto rotocalco di cronaca rosa ha lanciato il rumor secondo cui la cantante originaria di Milano sarebbe in attesa della cicogna mantenendo lo stretto riserbo sulla questione insieme al suo compagno, già padre del piccolo Gabriele. Bianca Atzei e Stefano Corti stanno insieme ormai da quel primo incontro avvenuto ad un concerto di Anna Tatangelo come la stessa cantante a raccontato: “A un certo punto Anna ha duettato con il suo Gigi e, mentre loro cantavano, noi abbiamo cominciato a guardarci. Io ero bloccata e, sapendo chi era Stefano, temevo che fosse uno scherzo. Lui, però, non si è fatto scoraggiare… Ha tenuto duro e mi ha conquistata con il suo entusiasmo”. Dopo la delusione ricevuta da Max Biaggi sembra che per lei sia arrivato il momento di pensare seriamente ad essere felice e, perché no, anche mamma.

