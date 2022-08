Bianca Atzei incinta di Stefano Corti/ Spuntano le “corna” all’ecografia, le reazioni

Bianca Atzei incinta di Stefano Corti: la scoperta bizzarra al controllo ecografico

Bianca Atzei è in procinto di dare alla luce il suo primogenito concepito con l’attuale compagno, Stefano Corti, e in occasione di un controllo ecografico della sua gravidanza in corso, intanto, è accaduto l’impensabile per lei, il compagno e i fedeli fan della coppia vip. Nel mezzo dell’ecografia guidata dalle mani di un ginecologo e a cui si è sottoposta in questi giorni la cantante, è avvenuta una scoperta alquanto bizzarra per Bianca Atzei e Stefano Corti, e a renderlo noto è la stessa cantante dagli occhi di ghiaccio sul suo profilo Instagram. Riattivatasi tra le storie postate sul noto social, l’artista ha condiviso con i fan e non l’esperienza della scoperta di un curioso gesto a cui si è lasciato andare il feto che porta in grembo durante il controllo ecografico: il nascituro ha tenuto l’indice e il mignolo alzati con la manina in bella vista, come a voler simboleggiare le corna. Un gesto spontaneo che -immortalato dal controllo ecografico della cantante- ha scatenato delle reazioni immediate da parte dei futuri genitori vip.

Le reazioni alle “corna” del nascituro

Bianca si è lasciata andare ad una sonora risata, mentre Stefano Corti ha colto la palla al balzo per realizzare un autoironico post da poter condividere con il popolo del web. Il co-conduttore e inviato de Le iene ha nello specifico postato l’immagine ecografica in formato meme, ovvero con il suo volto in bella vista corredato dal gesto delle corna del nascituro, quasi a voler lasciare intendere che Bianca Atzei lo abbia tradito mentre i due attendono la nascita del frutto del loro amore. “Secondo voi fa le corna per avvisarmi di qualcosa?”, si chiede Stefano Corti via Instagram, palesandosi scherzosamente dubbioso dell’amore con Bianca Atzei, tra il serio e il faceto.

E non appena rientrati a casa, a margine del controllo ecografico rivelatosi bizzarro, i due futuri genitori hanno registrato un botta e risposta a dir poco animato e dai toni ironicamente sibillini. Stefano Corti piuttosto adirato ha avuto accesso in camera a passo spedito, mentre Bianca Atzei se la rideva a crepapelle distesa sul letto. “Scusami non c’è un ca** da ridere, te lo dico” ha esclamato Stefano Corti e la compagna ha replicato: “Ma perché mi hai fatto le corna?”. Pronta la replica della iena: “A me lo stai chiedendo? Io a te dovrei chiedertelo!”.

Nel frattempo, com’era prevedibile che accadesse, la curiosa ecografia è virale sui social media, dove registra un esorbitante numero di interazioni social, tra like, condivisioni e i messaggi divertiti dei fan della coppia vip di futuri genitori.











