Bianca Atzei incinta?/ Stefano Corti: “Avremo un bimbo, ma quello gravido sono io!”

È da giorni che sul web circola il gossip secondo il quale Bianca Atzei sarebbe incinta. Lo scoop è stato lanciato dal settimanale Diva e Donna ma non ha trovato alcuna conferma dai diretti interessati. Dopo giorni di voci e indiscrezioni, Bianca ma soprattutto il suo fidanzato Stefano Corti hanno voluto chiarire la situazione. L’inviato de Le Iene ha tenuto i follower sulle spine per un po’: oggi, infatti, attraverso alcune stories postate su Instagram ha ammesso che a breve ci sarebbe stato un annuncio importante proprio riguardo le voci della gravidanza di Bianca. “Ormai la notizia è su tutti i giornali… lei non è tanto d’accordo però vi avevamo promesso che sarebbe arrivata la risposta.” ha ammesso Corti su Instagram. Così chiede a Bianca, seduta sulle sue gambe, “Glielo diciamo?”

Stefano Corti smentisce ironicamente la gravidanza di Bianca Atzei

Bianca Atzei annuisce a Stefano Corti che poi annuncia “Ok, allora visto che la notizia è importante ve lo diciamo con un post”. Ed ecco che, pochi minuti dopo, la Iena pubblica questo messaggio: “Ormai la notizia è su tutti i giornali, abbiamo voluto aspettare qualche giorno per le conferme ufficiali. – così conclude in bellezza – Negli articoli hanno solo sbagliato il soggetto. Avremo un bimbo, sono di 7 mesi!” Ad accompagnare il simpatico annuncio arriva poi una foto di Bianca che bacia il pancione “incinto” di Stefano Corti. La coppia ha dunque deciso di smentire la notizia in modo molto simpatico: “invertendo i ruoli”. Dunque la Atzei non è incinta e, anzi, nelle storie si mostra con un ventre più che piatto!

