Bianca Atzei incinta, svelato il nome del bebè/ Pieraccioni: “Dovevate chiamarlo…”

Bianca Atzei e Stefano Corti: svelato il nome del bebè, il post su Instagram

Bianca Atzei sta attraversando uno dei capitoli più belli ed emozionanti della sua vita, quello della maternità. La cantante ed ex concorrente de L’Isola dei Famosi sarà infatti presto mamma per la prima volta e darà alla luce un maschietto, il primo frutto della storia d’amore con il compagno Stefano Corti. Il dolce annuncio del sesso del nascituro è stato dato a Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin: ora, però, la coppia sui social svela per la prima volta il nome e lascia tutto di stucco.

“Noa Alexander: In otto mesi hai cambiato le nostre vite. Hai dato forma ai nostri sogni. Hai regalato pianti e sorrisi. Da quando ci sei e ti fai sentire sembra già di averti qui. La notte non ci fai più dormire. Passiamo il tempo a farti ascoltare musica, a coccolarti. Chissà come saranno le tue manine e i tuoi piedini. Chissà se avrai gli occhi del papà o il nasino all’insù. Chissà… chissà“: con questo messaggio condiviso su Instagram, la cantante ha raccontato la dolce attesa del suo primogenito, che si chiamerà Noa Alexander.

Leonardo Pieraccioni, siparietto social: “Dovevate chiamarlo Ugo…“

Grandissima felicità per Bianca Atzei e Stefano Corti che, a corredo del messaggio su Instagram, hanno condiviso uno scatto di coppia in bianco e nero. E, in primo piano, il pancione della cantante. Ovviamente il nome del bebè non è passato inosservato, essendo piuttosto inusuale nonché l’unione di due nomi differenti e che richiamano la storia. Anche Leonardo Pieraccioni ha commentato divertito il post della Atzei: “Per forza con ‘sto nome avete creato un guerriero vichingo! Dovevate chiamarlo Ugo e dormiva 12 ore a diritto!“.

Immediate le risposte dei diretti interessati, a cominciare da quella di Stefano Corti: “ti dico solo che Bianca voleva chiamarlo Blu“. E anche la cantante interviene nel divertente siparietto social: “quasi quasi infatti cambio nome!!! Son ancora in tempo!“. Una gravidanza tanto attesa, quella di Bianca Atzei, dopo il dolore vissuto lo scorso anno in seguito ad un aborto spontaneo, che ha strappato alla coppia il sogno di diventare genitori. Sogno che ora è pronto a concretizzarsi: per la cantante e il comico è finalmente arrivato il momento di allargare la famiglia.

