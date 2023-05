Bianca Atzei, la dedica di Stefano Corti “Auguri per la tua prima festa della mamma”/ Web replica “Sposatela”

Oggi, domenica 14 maggio 2023, è la festa della mamma e, per la prima volta, Bianca Atzei può celebrare questo giorno da genitore. In seguito all’aborto, ora la cantante è più felice che mai e spesso mostra, ai suoi seguaci, il piccolo Noa. È giunta sui social, la dedica di Stefano Corti per la fidanzata: “Una donna stupenda”.

La dedica di Stefano Corti a Bianca Atzei: “Auguri per la tua prima festa della mamma”

Dedica al miele di Stefano Corti, su Instagram, per la sua fidanzata, Bianca Atzei, per la sua prima festa della mamma, da genitore. Parole che hanno stupito i followers abituati agli scherzi dell’uomo nei confronti della cantante e meno alla sua dolcezza: “Non voglio essere banale e retorico semplicemente dico la verità. Valori importanti che vedono al primo posto l’attaccamento alla famiglia. Siete la mia vita. Auguri per la tua prima festa della mamma”, ha scritto la Iena sotto una splendida foto di Bianca con in braccio il primogenito. Immediata la replica di Bianca Atzei: “Ma che amore sei”.

La coppia è seguitissima sui social e la maggior parte dei commenti sotto il post hanno evidenziato la dolcezza di entrambi che si compensano proprio perché molto diversi fra loro. Ma fra i tanti è impossibile non notare un commento specifico: “Sposala“. Fra gli altri commenti, c’è chi ha scritto: “Non sei banale, sei vero, siete veri”, “Stupendi”, “Tantissimi auguri e tu Stefano sei dolcissimo traspare ma non solo, in questo messaggio ma quotidianamente tutto l’amore e il rispetto che hai verso Bianca”.

Stefano Corti e Bianca Atzei insieme da due anni e la loro relazione va a gonfie vele

Stefano Corti, il fidanzato di Bianca Atzei, lavora a Le Iene ormai da anni. L’uomo si è fidanzato con la cantante dopo la separazione di lei da Max Biaggi e la loro storia va a gonfie vele da circa un paio d’anni. Nel 2021 la coppia ha vissuto un momento molto delicato quando Bianca aveva annunciato tramite il proprio account ufficiale Instagram di aver perso il bambino che la coppia stava aspettando. I due provavano da tanto a diventare genitori ma i medici li avevano avvertiti del fatto che ci fosse il 35 % delle possibilità di arrivare a una gravidanza. Purtroppo, nonostante il test positivo, la dolce attesa non è andata come la coppia sperava. Stefano Corti ha già un altro figlio, Gabriele, nato da una precedente relazione.

L’uomo si è fidanzato con Bianca Atzei da un paio d’anni, ma a un certo punto della loro relazione, il gossip voleva che lei si fosse avvicinata sentimentalmente a Emanuele Berardi, il figlio di Barbara d’Urso. Nonostante le insistenti indiscrezioni, si trattava di una voce priva di fondamento, infatti la relazione tra la Iena e la cantante non ha mai subito battute d’arresto e prosegue tuttora a gonfie vele ed hanno potuto festeggiare la nascita del loro piccolo Noa.











