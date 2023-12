Bianca Atzei, la proposta di matrimonio: “La serenata la farà Gigi D’Alessio”/ Stefano Corti ironizza e…

Bianca Atzei immagina la sua proposta di matrimonio: la reazione di Stefano Corti

Bianca Atzei ha immaginato la sua proposta di matrimonio a regola d’arte, e sui social, ha descritto quel romantico momento con Stefano Corti in un simpatico siparietto. La cantante, infatti, ha suggerito al compagno e padre di suo figlio Noa come le chiederà di passare la vita con lei.

“Ho pensato ad una crociera sul Nilo, ci saranno i nostri parenti, all’incirca 20 persone. Tu ti inginocchi e mi chiedi di sposarti, facendo la scenetta del Titanic. Dopo il mio “si” parte la serenata. Hai allestito tutto e mentre io faccio finta di cercare qualcosa, tu mi sorprendi con la proposta. La serenata la farà Gigi D’Alessio” dice la cantante. Tutto pronto quindi, manca solo che l’inviato de Le Iene si decida una volta per tutte.

Bianca Atzei e Stefano Corti: il primo magico incontro

Bianca Atzei e il compagno Stefano Corti formano una coppia molto solida dal 2019, decidendo di creare molto presto una famiglia con l’arrivo del piccolo Noa. I due si sono incontrati per la prima volta al concerto di Anna Tatangelo: “Io sono stata invitata ed ero lì con un amico che conosceva Stefano; Stefano era venuto con suo amico che conosceva me, così abbiamo iniziato a parlare. E non mi ha più mollata” afferma la cantante ai microfoni del settimanale Chi.

Stefano, però, ha condito molto di più il racconto del primo incontro: “Allora ci siamo conosciuti, ci siamo parlati, io mi sono fatto un po’ avanti, è vero, poi lei è tornata a casa e non è venuta a cena con noi. Ma, a tarda sera, mi ha scritto: “Ho scoperto che sei fidanzato, quindi era uno scherzo?”. In realtà, mi ero lasciato da qualche mese, ma su Internet risultavo ancora fidanzato. Mi sono chiarito e ho detto a Bianca: “Ricominciamo da zero? Andiamo a cena insieme?” Mi aveva fatto una bella impressione, volevo partire con il piede giusto“. Bianca Atzei aggiunge: “Mi aveva colpito molto, ma era talmente carico nel provarci che qualcosa non mi tornava. Mi diceva: “Ti voglio sposare”, pensavo a uno scherzo. Ma poi mi ha scritto un bel messaggio, abbiamo cominciato davvero a conoscerci da zero“.

