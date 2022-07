Bianca Atzei/ La storia con Stefano Corti de Le Iene procede a gonfie vele

Bianca Atzei sembra aver trovato una sua dimensione non solo musicale, stasera sarà a Battiti Live, ma anche nella vita personale. La sua storia d’amore con la Iena Stefano Corti procede a gonfie vele e i due sono veramente stupendi insieme. Nelle sue canzoni la classe 1987 meneghina aveva raccontato anche molte delle sue difficoltà sentimentali, cercando di dimenticare alcuni amori che le avevano fatto male. Tra tutte ricordiamo quella con l’ex motociclista Max Biaggi che pare, come rivelò la stessa artista a Chi, l’abbia lasciata senza spiegarle nemmeno il motivo. Una decisione presa dall’uomo dopo che Bianca gli era stata molto vicina in seguito a un problema di salute di quest’ultimo. Con Stefano finalmente Bianca ha trovato la serenità che merita con la speranza che questa storia possa essere la più importante della sua vita.

Bianca Atzei, il nuovo album “Veronica”

Da poco Bianca Atzei ha pubblicato il suo nuovo album, intitolato Veronica, dove con undici brani inediti, riesce a raccontare la sua nuova identità, più matura e cresciuta. Ha rilasciato diverse interviste dove spiega la creazione e il processo di scrittura di questo disco, sicuramente molto interessanti se siete appassionati della sua musica. In questo album ci sono diverse collaborazioni, tra cui un barno realizzato con Cristiano Malgioglio e una canzone cantata con Arisa e intitolata Le stelle. Ha da poco creato questa nuova canzone in collaborazione con il cantante di Milano Bombai, chiamata Playa Nera, che sta diventando un tormentone estivo, grazie alle sue sonorità e alla sua leggerezza. Bianca Atzei, quindi, si sta dedicando a diversi nuovi progetti, che la stanno portando a essere seguita molto attentamente dal panorama della musica italiana.

La vita di Bianca Atzei

Bianca Atzei, nome d’arte di Veronica Atzei, è una cantante italiana nata a Milano l’8 marzo del 1987. Si tratta di un’artista molto apprezzata dal pubblico italiano, dal momento che ha sempre realizzato progetti originali e creativi e ha una sonorità e una vocalità inconfondibili. Ha partecipato, durante il corso della sua carriera, diverse volte al Festival di Sanremo, ottenendo un grande seguito, grazie ai suoi brani ricchi di significato. Fino a oggi ha realizzato due album, il primo nel 2015 chiamato Bianco e nero, e il secondo appena uscito, intitolato Veronica. Durante gli anni si è dedicata molto alle tournée in giro per l’Italia, realizzandone cinque. Si è anche impegnata nella creazione di brani per altri artisti, come Loredana Bertè e i Dear Jack. Le sue canzoni più famose sono sicuramente: Ora esisti solo tu, La paura che ho di perderti, La gelosia, Non è vero mai, Il solo al mondo, L’amore vero, Fotogrammi, Riderai, In un giorno di sole, Collisioni, Risparmio un sogno, Abbracciami perdonami gli sbagli e numerose altre.

