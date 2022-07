Bianca Atzei mamma dopo l’aborto/Esplode il gossip sulla gravidanza con Stefano Corti

Bianca Atzei e Stefano Corti presto genitori: l’indiscrezione del momento

Bianca Atzei torna a far battere i cuori dei suoi fedeli sostenitori non solo riattivandosi musicalmente sul palco, basti pensare che è diventata protagonista della nuova tappa di Battiti live 2022 tenutasi a Gallipoli, ma anche tornando a far battere il suo cuore. Ebbene sì, la cantante dagli occhi di ghiaccio, che fa ormai coppia fissa da almeno due e anni e mezzo con Stefano Corti, è ora al centro dell’attenzione mediatica per la nuova indiscrezione che la vede in attesa della cicogna del primogenito concepito insieme al volto tv de Le iene. Per Stefano Corti non si tratta, invece, della prima volta che sopraggiungerebbe la chiacchierata paternità. Il volto de Le iene, infatti, ha già un figlio da una relazione precedente a quella che ora lo vincola alla cantante Bianca Atzei.

Ma chi ha diramato l’indiscrezione sul privato dei due fidanzati sempre più innamorati? A quanto pare, secondo quanto emerge in queste ore via Instagram a divulgare in rete la news di gossip è ora per primo il portale web Pipol TV su Instagram, sulla base di quanto avrebbe spifferato ad un gruppo ristretto di amici intimi la nota coppia vip, in occasione di un soggiorno nell’isola di Ibiza.

Il sogno d’amore di Bianca Atzei e Stefano Corti

A quanto pare, inoltre, secondo quanto ripreso dalla medesima fonte, Bianca Atzei e Stefano Corti da tempo cercavano di allargare la famiglia con un figlio tutto loro e a quanto pare è giunto per loro il coronamento del loro più grande sogno, con la notizia dello stato di gravidanza della cantante, che potrebbe attendere il nascituro da poche settimane. I fan della coppia si dicono al settimo cielo per l’indiscrezione del momento, anche se si attende conferma o smentita della stessa da parte dei diretti interessati, dopo il dramma: un aborto spontaneo. La 35enne era in dolce attesa ad ottobre 2021 ma ha perso il feto e si è dovuta sottoporre ad un delicato intervento chirurgico.

