Bianca Atzei: “Mi chiede il secondo figlio…”/ La risposta a Stefano Corsi

Bianca Atzei in crisi con Stefano Corsi? La rivelazione che insinua il dubbio

Bianca Atzei e Stefano Corsi potrebbero presto rivelarsi protagonisti di una crisi d’amore, dal momento che lei rifiuta l’idea di concepire un secondo figlio con l’amato. O almeno questa é l’ipotesi più cattiva che sorge nel gossip made in Italy, a fronte delle ultime rivelazioni rilasciate dalla cantante dagli occhi di ghiaccio, in replica ai nuovi quesiti ricevuti via Instagram stories. Tra gli utenti attivi nel web, qualcuno ha incalzato la popstar sulla maternità raggiunta alla nascita del primogenito, il ruolo di mamma e in quale misura questo abbia influito nella sua vita di donna sentimentalmente impegnata. E in particolare la domanda di un utente chiede a Bianca Atzei se lei abbia in cantiere la nascita di un secondo figlio. “Stefano me lo chiede ogni giorno… – fa sapere la replica di Bianca, che non escluderebbe l’ipotesi di una crisi tra la cantante e Stefano Corsi.

Il segreto della silhouette perfetta

“Ora non me la sento!”, esclama poi l’intervistata, infiammando l’ipotesi di una crisi d’amore con Stefano Corsi. “Sto finendo di trovare il mio equilibrio psico fisico dopo il parto”, rincara poi, ancora una volta, la dose, Bianca Atzei. A quanto pare la gravidanza non lascerebbe un segno totally positive. Anche perché, così come spiegato dalla bella e brava cantante, Bianca Atzei, almeno per il momento lei non può ancora allenarsi se non attraverso sessioni di pilates. Una limitazione che la fa soffrire non poco: “Non poter fare attività fisica mi butta giù”. E l’intervento social é anche un’occasione, per Bianca Atzei, di svelare il segreto legato al ritorno alla forma fisica perfetta post-partum, ossia gli esercizi pilates: “Ero tutta pancia. Avevo un pancione enorme“…

