Bianca Atzei “Pensavo di essere invincibile”, poi…/ Lei e Stefano Corti sveleranno il sesso del figlio?

Bianca Atzei ospite a Verissimo con il compagno Stefano Corti

Bianca Atzei a Verissimo è pronta a rivelare con il compagno Stefano Corti il sesso del loro primo figlio? Stando alle anticipazioni rivelate dalla coppia sembrerebbe proprio di si, visto che l’inviato de Le Iene sui suoi profili social ha scritto: “domani pomeriggio saremo ospiti a Verissimo dove abbiamo preparato una sorpresina. Se siete curiosi basta accendere il televisore alle 16.30. A domani!”. Sarà un maschietto o una femminuccia? Per scoprirlo basterà seguire l’intervista della coppia nel salotto di Verissimo da Silvia Toffanin.

Una gioia immensa per la cantante che, dopo il primo aborto spontaneo, diventerà mamma per la prima volta entro Natale. “Ho sempre desiderato avere una famiglia” – aveva raccontato la cantante – “dopo pochi mesi di convivenza, abbiamo cercato subito di avere un figlio, ma dato che dopo un anno non arrivava siamo ricorsi alla fecondazione assistita. È stata una procedura intensa, ma è andata subito bene: vedere il test positivo è stata una gioia immensa”.

Bianca Atzei e la prima gravidanza: “Pensavo di essere invincibile”

Per Bianca Atzei si tratta della seconda gravidanza con il compagno Stefano Corti, visto che la prima si è conclusa male. Proprio la cantante ricordando quel momento difficilissimo della sua vita ha detto: “pensavo di essere invincibile e mi sentivo già mamma. Non pensavo che sarebbe potuto succedere qualcosa di brutto perché ero così felice. Si fa fatica a capire quello che è successo”. Per fortuna dopo tanto dolore, la cantante è nuovamente rimasta incinta del suo compagno.

“Sento una felicità immensa e questo mi dà un’energia incredibile. Per la femmina il nome è già stato scelto e sono in perfetta sintonia, per il maschio ho due nomi ma a Ste non convincono. La mamma Gemma è stata la prima persona che ha chiamato: “Ero in bagno, a casa ho pianto tanto in videochiamata con mia mamma” – ha raccontato la cantante che ha confessato – “non è stato facile all’inizio, per molti mesi non ne ho parlato e non mi sentivo pronta. Ogni volta che Stefano provava anche a chiedermelo, io non mi sentivo di affrontarlo e riprovare. Poi è successo, naturalmente, il desiderio, il ritornare a sperarci ad andare avanti e volerlo profondamente”.

