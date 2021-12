Bianca Atzei/ Quale sarà il look di questo capodanno?

Chi è Bianca Atzei?

Bianca Atzei, pseudonimo di Veronica Atzei, nata l’8 marzo 1987 a Milano, è una cantante italiana che si avvicina al mondo della musica fin da bambina. A 8 anni, infatti, inizia a prendere lezioni di canto appassionandosi a questo settore e cominciando ad ascoltare generi diversi e sonorità varie e diverse. Si affeziona a cantanti internazionali come Whitney Houston e Mariah Carey, ma anche agli artisti italiani degli anni ’60 che hanno creato la cultura della musica italiana, come Luigi Tenco, Patty Pravo e Sergio Endrigo. La sua carriera inizia nel 2012, quando cerca di portare il suo brano, “La gelosia”, sul palco di Sanremo, ma viene scartato alle selezioni; nel mentre, però, inizia a pubblicare i suoi singoli che ottengono subito un discreto successo nel panorama della musica italiana, spronandola a continuare questa strada e a dedicarsi completamente a questo lavoro.

Stefano Corti, fidanzato Bianca Atzei/ "Gravidanza interrotta? Per lei più dura"

Nel 2015 partecipa finalmente al festival di Sanremo con “Il solo al mondo“, e nello stesso anno pubblica “Bianco e nero“, il suo primo album che contiene 20 brani, inediti e cover di grandi successi italiani, come “Ciao, amore ciao” cantata insieme ad Alex Britti. Da questo momento la sua carriera inizia a crescere sempre di più raggiungendo grandi numeri di ascoltatori italiani.

Bianca Atzei e Stefano Corti e il lutto per la perdita del figlio/ "Felicità sparita"

Bianca Atzei, la relazione con Stefano Corti e gli incredibili look

Per quanto riguarda la sua vita privata, al momento, da quanto testimoniano anche i social come Instagram, è impegnata sentimentalmente in una relazione con Stefano Corti. Oltre ad essere una grande cantante, dalla voce avvolgente e potente, è sempre molto attenta ai look scelti da indossare sui palchi più importanti. Ha sempre esibito outfit meravigliosi, invidiabili e sempre all’ultima moda e tendenza. Infatti, ci tiene a scegliere sempre i vestiti migliori da portare in ogni concerto, ne è un esempio l’ultimo concerto fatto pochi giorni fa a Nuoro, nel quale ha esibito un look fenomenale e seducente, che ha conquistato tutto il pubblico accorso alla serata.

Bianca Atzei e l’aborto/ “Forte mal di testa, temevo il Covid: non c’era più battito”

La cantante calcherà tra pochi giorni il palco di Canale 5 durante la notte del 31 dicembre, alternandosi ad altri artisti, cantanti, attori, presentatori e personaggi televisivi italiani, che garantiranno una serata piacevole di compagnia e di divertimenti per il pubblico da casa. L’evento comincerà a partire dalle 21 e proseguirà fino allo scoccare della mezzanotte del 2022 accompagnando tutti i festeggiamenti del nuovo anno. I cantanti proporranno agli spettatori le loro canzoni più note e famose in modo da coinvolgerlo il più possibile, cercando di farlo cantare, ballare e divertire. Attenderemo quali canzoni proporrà Bianca Atzei e presteremo decisamente molta attenzione al look che sceglierà di indossare per l’ultima notte del 2021.



© RIPRODUZIONE RISERVATA