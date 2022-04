Bianca Atzei, Stefano Corti si finge gay e lei sbotta: “Sei uno str*nzo!”/ Video scherzo delle Iene

E’ stato uno scherzo come al solito diabolico quello che la redazione de Le Iene ha organizzato alla nota cantante Bianca Atzei. Stefano Corti, che è una Iena e nel contempo il compagno della stessa artista, ha fatto credere alla sua fidanzata, con la complicità della mamma dell’artista, di essere diventato gay, e che fosse stato ripetutamente con un ragazzo. Stefano Corti ha deciso di architettare questo scherzo in quanto Bianca Atzei è da anni che pensa che lui sia bisessuale: “Me la sento di farlo, anche se so che sarà un dramma – ha raccontato prima del servizio l’inviato de Le Iene – nei non tollera i tradimenti, né con donne, né con uomini. Credo che ci crederà. Si cadrà nello scherzo per un motivo preciso. In pratica sono tre anni che mi ripete che secondo lei mi piacciono anche gli uomini”.

Bianca Atzei/ Quale sarà il look di questo capodanno?

E così che, durante lo scherzo, è la mamma che punzecchia la figlia, Bianca Atzei, dicendo alla cantante di aver visto Stefano Corti in macchina con un uomo in atteggiamenti molto intimi. Inizialmente l’artista l’ha presa bene, confermando le anticipazioni della Iena: “Io gli dico sempre che secondo me a lui piacciono anche gli uomini – le parole dell’ex fidanzata di Max Biaggi – sì dico che potrebbero piacergli sia uomini che donne. Perché lui è molto espansivo con tutti. Io gliela faccio sempre coma una sorta di battuta, però confesso che lo penso veramente. Sì ci credo davvero, lui poi ride e io dentro di me penso ‘vedi che allora ho ragione’. Non c’è nulla di male in questo, basta saperlo, basterebbe me lo dicesse”

Stefano Corti, fidanzato Bianca Atzei/ "Gravidanza interrotta? Per lei più dura"

BIANCA ATZEI, SCHERZO LE IENE: STEFANO CORTI NUDO CON ALEX DI GIORGIO

Poi Bianca Atzei ha aggiunto: “Intanto è uno str***zo. Se gli piacciono gli uomini come penso deve dirmelo. Si tratta di una questione di correttezza. Non è una cosa di accettarsi o meno, ma di onestà. Comunque gli uomini verso i 40 anni impazziscono. Eppure ci divertiamo insieme e non gli faccio mancare nulla. Forse gli manca proprio quello che hanno gli uomini. Se a lui non gli piacciono gli uomini non c’è nulla di male, però io voglio che mi dica tutto”.

Quando però la cantante ha visto Stefano Corti nudo insieme ad un altro ragazzo, leggasi Alex Di Giorgio, ovviamente anche lui protagonista dello scherzo, il tutto è degenerato: a quel punto Bianca Atzei è stata avvisata che fosse semplicemente uno scherzo de Le Iene. Clicca qui per il video dello scherzo de Le Iene a Bianca Atzei

Bianca Atzei e Stefano Corti e il lutto per la perdita del figlio/ "Felicità sparita"

© RIPRODUZIONE RISERVATA