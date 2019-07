BIANCA ATZEI, TATUAGGIO A STEFANO CORTI/ Video e risatine “elefante porta fertilità”

Bianca Atzei ha pubblicato un video su Instagram in cui si è fatta riprendere intenta a fare un tatuaggio al nuovo fidanzato Stefano Corti. La cantante e l’inviato de Le Iene sono più innamorati che mai e lo confermano le tantissime foto e pubblicate sui social dove hanno deciso di condividere pubblicamente il loro amore. Ultimo in ordine cronologie è il breve filmato in cui Bianca diventata tatuatrice per un giorno per il suo amato Stefano Corti accompagnato da una didascalia: “L’elefante è simbolo di protezione, lealtà e fertilità. Per gli Hindu rappresenta il successo. @alletattoo”. Durante il filmato la coppia è complice, nonostante l’inviato de Le Iene ogni tanto senta un pò di dolore nella fase del tatoo (clicca qui per il video).

Bianca Atzei e Stefano Corti: è amore

Stefano Corti e Bianca Atzei è una delle coppie dell’estate 2019. Un amore nato e scoppiato nel caldo sole dell’estate che ha riportato la serenità e felicità nella vita della ex compagna di Max Biaggi. Dopo la separazione dal campione motociclista, la Atzei ha cercato di riprendersi e dimenticare partecipando anche all’Isola dei Famosi dove più volte è scoppiata a piangere durante la diretta. Oggi quelle lacrime sono solo un ricordo, Bianca non solo è felice, ma anche innamorata come confermano le foto e le parole scritte dalla stessa cantante sotto un post su Instagram. “Sono felice che vi state accorgendo dei miei occhi luminosi.

Si, lo sono e sto bene. Respiro aria pulita, vento fresco e pensieri sereni. Ormai mi conoscete e con voi ho condiviso tutte le mie emozioni. E son contenta di condividere con voi questa serenità che ho nel cuore in questo momento. Vi voglio bene” ha scritto ai fan con cui condivide scatti della sua vita privata e professionale.

Bianca Atzei trasloca: va a vivere con Stefano Corti?

Proprio in questi giorni, Bianca Atzei ha pubblicato sempre su Instagram una foto sdraiata su di un letto e circondata da abiti e vestiti. Impegnata in pieno trasloco, la cantante ha deciso di cambiare casa. Chissà che non ci siano progetti di vita in due proprio con la Iena Stefano Corti? “Ore 20.30 Nel bel mezzo del trasloco…Aiutooo! Chi viene ad aiutarmi? Sto preparando degli scatoloni con dei vestiti che non metto piu. Vorrei regalarli ad una associazione. Mi sapete consigliare? Vi mando un bacio nel delirio del mio trasloco” ha scritto la Atzei alla ricerca di consigli su qualche associazione a cui regalare degli abiti che indossa più.



© RIPRODUZIONE RISERVATA