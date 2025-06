Anche Bianca Balti come molti personaggi noti nel mondo dello spettacolo si è scagliata contro Fedez. Il rapper e la modella si erano anche incontrati dietro le quinte del Festival di Sanremo 2025 ma probabilmente questo non è servito a renderli buoni amici. Anzi, in diretta non si era vista alcuna chiara antipatia da parte della modella nei confronti del rapper, che in quell’occasione cantava “Battito”. Invece, dopo qualche mese dalla kermesse Bianca Balti ha espresso parole piuttosto dure che nessuno si aspettava.

Una frase secca e dura quella della modella, che in questo periodo è in via di guarigione dal cancro. La donna ha commentato la presenza di Fedez ad un congresso di Forza Italia e sotto al post di Repubblica che riportava la notizia ha scritto: “Il peggio di lui“. Un attacco che non è assolutamente sfuggito agli occhi dei fan, sorpresi nel vedere Bianca Balti così dura nei confronti dell’ex marito di Chiara Ferragni, il quale si era sempre professato acerrimo nemico del partito fondato da Silvio Berlusconi.

Bianca Balti non perdona Fedez: la sua giustificazione politica non regge?

Bianca Balti non ha affatto apprezzato l’incoerenza di Fedez, che dopo anni di battaglie contro la destra, oggi si fa addirittura beccare seduto alle convention di Forza Italia. Perchè l’ha fatto? Il rapper ha spiegato di essere stato lì solo per un confronto con chi ha un pensiero diametralmente opposto, giustificazione che a Bianca Balti non è affatto piaciuta tanto da essere stata spinta a commentare con quella frase secca e mirata. Oggi, la super modella è in remissione dal tumore ovarico, diagnosticatole per caso nel 2024. Nelle ultime foto si vedono infatti rispuntare i suoi amati capelli, persi nel corso della chemioterapia. Dopo l’intervento chirurgico e le cure, Bianca si è anche lamentata per la poca disponibilità dei farmaci durante il suo trattamento.