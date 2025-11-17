Bianca Balti parteciperà al Grande Fratello Vip? Lei smentisce il rumors sui social e lancia una frecciatina ad Alfonso Signorini.

Non è ancora chiaro se andrà in onda la versione Super Vip del Grande Fratello, nei giorni scorsi però Novella 2000 parlando dei probabili concorrenti del reality ha menzionato anche Bianca Balti. Anche lei farà parte del cast se il reality approderà su Canale 5 sotto la conduzione di Alfonso Signorini? Roberto Alessi quando ha lanciato l’indiscrezione ha fatto sapere che non sapeva ancora se la nota modella accetterà l’invito, a fare chiarezza ci ha pensato lei stessa nelle scorse ore tramite alcune storie postate sul suo profilo Instagram.

Bianca Balti ha subito smentito il rumors dicendo ai suoi affezionati fan che non andrà al Grande Fratello Vip. Nel video che ha pubblicato ha raccontato che la madre le ha mandato la notizia pubblicata sul settimanale Chi in cui Alfonso Signorini dice che lei farà parte del cast del reality, ma non sarà così.

Bianca Balti non parteciperà al Grande Fratello Vip: cosa ha detto la modella sui social

Nelle Instagram stories pubblicate per smentire il rumors che sta circolando in merito alla sua presunta partecipazione al reality la super modella ha anche lanciato una frecciatina ad Alfonso Signorini. Ha infatti detto che lui, direttamente coinvolto sia su Chi che al Grande Fratello Vip, sa benissimo che la notizia non è vera.

Bianca Balti ha ringraziato Signorini dicendo che le fa piacere, a detta sua probabilmente crea hype se hanno sentito il bisogno di rendere nota questa notizia falsa, però ha ribadito che di sicuro lei non ci sarà. Ha anche rivelato che il reality non le è stato nemmeno proposto, però li ha invitati a non chiederglielo perché ha altro da fare. Il settimanale Chi ci ha tenuto a precisare che non sono stati loro a lanciare la notizia, hanno fatto sapere che gli farebbe piacere vederla in televisione ma non hanno mai detto che avrebbe partecipato al reality. Lei ha così replicato: “Il mistero si infittisce. L’articolo, conferma mamma, era di Novella 2000. Ma chi mette in giro questi rumor?”.

