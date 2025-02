Bianca Balti, perché la modella porta i capelli rasati a Sanremo 2025

La seconda serata del Festival dl Sanremo 2025 ritrova sul palco una delle modelle italiane più belle e apprezzate al mondo: Bianca Balti. La sua vita, negli ultimi mesi, è stata però stravolta, dunque, se vi chiedete perché oggi ha i capelli completamente rasati e porta un foulard a mo’ di bandana, la risposta è che si tratta di conseguenze della sua malattia. Il 15 settembre dello scorso anno, con un post pubblicato su Instagram, Bianca ha rivelato di avere un tumore alle ovaie allo stadio 3C.

Una malattia per la quale ha dovuto immediatamente sottoporsi ad un’operazione e, poi, alle chemioterapie. È noto che, tra le conseguenze di questo tipo di trattamenti, c’è anche la caduta dei capelli, che Bianca ha mostrato in una serie di scatti e video pubblicati sul suo profilo social, sempre col sorriso sulle labbra.

Bianca Balti capelli: la ‘polemica’ sui marchi di moda

È proprio in conseguenza a queste cure necessarie per la sua salute che Bianca Balti si è fatta rasare i capelli a zero. Oggi indossa cappellini e bandane, di certo non per nascondere la testa rasata che, anzi, mostra orgogliosamente sui social, e che probabilmente sceglierà di mostrare anche durante la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2025, evitando l’uso di parrucche.

Proprio a proposito di questo tema, in uno dei post pubblicati dopo l’annuncio della malattia, Bianca ha sottolineato come molti brand abbiano smesso di contattarla per lavoro. “Oltre a mandarmi fiori e biglietti di cuore, i marchi hanno smesso di considerarmi come qualcuno che potesse rappresentare il loro marchio.”. ha scritto, mostrandosi così in alcuni scatti con la sua nuova bellezza e aggiungendo “Volevo mostrare a loro e al mondo intero il potere che il mio nuovo look possiede”.

