Bianca Balti sorride dal punto di vista sentimentale, con il nuovo fidanzato Alessandro Cutrera. Nell’intervista a Belve la top model ha speso parole al miele per il nuovo compagno con cui ormai fa coppia fissa da diversi mesi. Choc è stata la sua frase di apertura che forse ha spiazzato persino la conduttrice Francesca Fagnani. “Dio mi ha dato il pe*e migliore del mondo”, ha ironizzato riferendosi ad Alessandro Cutrera. Insomma per la showgirl l’amore va a gonfie vele e non ci pensa due volte a definire quest’ultimo anno il più incredibile della sua vita.

“E’ stato il più bello della mia vita e lo credo davvero”, ha commentato in studio, malgrado le difficoltà e la paure per la malattia con cui Bianca combatte da tempo. L’estate in arrivo segnerà il primo anno di fidanzamento tra Bianca Balti e Alessandro Cutrera, manager molto riservato che ha saputo conquistare il cuore della ragazza fin da subito.

Sul conto del fidanzato non si hanno moltissime informazioni, questo perché è una persona molto riservata e lontana dal mondo dello spettacolo e dei social. Oltre alle attività manageriali che lo coinvolgono, Alessandro è anche un pilota che gareggia da anni per il team CCC Kessel Racing. “Mi piaceva subito, ma avevo detto alle amiche che per un anno non avrei frequentato nessuno. Così non l’ho baciato”, aveva spiegato non molti mesi fa Bianca Balti.

Insomma, l’attrazione e l’alchimia non sono mai mancate ma la top model ha deciso di andarci coi piedi di piombo e non si è affatto pentita. Perché poi il loro amore ha trovato la via per emergere ed è stato bellissimo. “Il mio fidanzato Alessandro è stato il primo uomo a prendersi cura di me”, aveva detto felice e innamorata la scorsa primavera Bianca Balti. Oggi le cose procedono al meglio, la top model non potrebbe chiedere di meglio.