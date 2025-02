Bianca Balti è pronta a salire sul palco del festival di Sanremo al fianco di Carlo conti, che l’ha fortemente voluta come co conduttrice. La supermodella, che vive negli Stati Uniti ormai da tempo, è una delle donne più belle non solo d’Italia ma di tutto il mondo: di recente però la sua storia è stata purtroppo segnata da una triste vicenda. Bianca, infatti, da ormai qualche mese sta combattendo contro un tumore alle ovaie, dopo che solamente due anni prima aveva annunciato di volerle togliere a causa di un gene mutato che la rendeva particolarmente esposta a malattie di questo genere.

Vale LP e Lil Jolie sono fidanzate?/ I dubbi del web: "Potrebbero essere più che amiche"

La storia di Bianca Balti, però, è molto di più della malattia: la modella infatti ha le spalle anni ricchi di momenti belli ma anche complicati, come quelli legati alla fine del suo primo matrimonio, che l’hanno portata a dover fare i conti con la dipendenza da alcol e droghe. Bianca Balti, inoltre, a combattuto a lungo anche per avere con sé sua figlia Matilde, la primogenita nata dal fotografo Christian lucidi. La ragazza, per diversi tempo, ha deciso di vivere con il papà a Parigi, sconvolta dal rapporto con la mamma e dalle dipendenze che le avevano segnato la vita nei primi anni della bambina, quando ancora la famiglia viveva in Italia. Di recente Matilde è tornata a vivere proprio con la mamma e con la sorellina Mia, a Los Angeles.

Chi è Settembre a Sanremo Nuove Proposte/ "Ho scritto Vertebre perchè...", poi il legame con i reality

Chi è Bianca Balti: la vita non sempre semplice e il successo come modella

Aldilà di quelle che sono le vicende familiari e personali che l’hanno segnata, come le dipendenze e ora purtroppo la malattia, chi è Bianca Balti e come è andato il suo percorso di affermazione nel mondo della moda, che l’ha resa una delle donne più apprezzate del panorama internazionale della moda e del fashion? Andiamo a scoprire qualcosa in più sulla supermodella, che ha dato il volto a straordinarie campagne pubblicitarie di grandi brand e marchi di lusso.

Nata a Lodi, Bianca Balti ha conseguito la maturità classica per poi trasferirsi a Milano e cominciare a studiare design, per cominciare negli stessi anni la sua carriera la modella. Nel 2005, il primo grande contratto in esclusiva per Dolce & Gabbana: negli anni a seguire sono arrivati, per la modella, altri grandi contratti e brand pronti a sborsare grandi cifre pur di averla, come Rolex, Dior, Armani e tanti altri ancora. Ora Bianca Balti è pronta ad una nuova avventura sul palco di Sanremo.

Cristiano Malgioglio, chi è: dalla Sicilia a Genova per lavorare alle Poste/ Poi grande successo come autore