Bella come il sole, spigliata e soprattutto coraggiosa. Bianca Balti è stata l’esempio lampante di come anche una delle malattie più brutte possa essere affrontata a testa alta, senza alimentare il malumore. Dopo la diagnosi di cancro alle ovaie, la modella non si è lasciata abbattere e ha deciso di accettare l’invito di Carlo Conti al Festival di Sanremo 2025 ma ad una condizione, quella di non venire a fare “la parte della malata“.

Alessandro Cutrera, compagno di Bianca Balti, chi è?/ Pilota del Ferrari Challenge lontano dai riflettori

Del resto, chi la conosce bene sa benissimo che non è una donna che ama piangersi addosso, e anche nelle numerose interviste che ha rilasciato nel corso degli anni ha raccontato a cuore aperto i momenti più difficili della sua vita, tra cui la dipendenza con la droga dalla quale è uscita completamente. “Vengo a Sanremo come professionista”, ha detto Bianca Balti al conduttore, e così è stato. Durante la puntata in cui è stata co-conduttrice ha ironizzato sul suo non avere i capelli mostrando al pubblico di essere innamorata di sè stessa anche in questa nuova versione.

Bianca Balti superstiziosa a Sanremo 2025: "Non voglio farlo, ti prego"/ Richiesta choc a Carlo Conti

Bianca Balti, dal liceo a Lodi alla carriera per gli stilisti più famosi al mondo: “Sono una professionista”

Come riporta Vanity Fair, Bianca Balti è stata chiara sin dall’inizio: “Sono qui in qualità di top model, per competere con i look con Cristiano Malgioglio, e non perché voglio raccontare il dolore.”. Poi ha continuato, precisando che il dolore c’è dappertutto nel mondo, mentre lei è a Sanremo 2025 per celebrare la vita. Esperimento riuscito! Grazie a lei tanti sorrisi e una puntata speciale, fatta di estrema spensieratezza ma soprattutto, Bianca Balti ha dato un esempio di forza a tutti quanti. Anche i fan sui social l’hanno lodata senza mezzi termini, ritenendola una grandissima professionista che infonde gioia e voglia di vivere.

Pagelle Sanremo 2025, voti della seconda serata/ Lucio Corsi trionfa, Rocco Hunt delude

Nata nel 1984, Bianca Balti è originaria di Lodi. Qui studia al Liceo Classico ma si trasferisce ben presto a Milano per inseguire il suo sogno, quello di lavorare come modella. In poco tempo raggiunge il successo diventando figura di riferimento per Missoni, Dolce e Gabbana, ma anche Armani e tanti altri. Oltretutto, è ad oggi l’unica modella che è riuscita ad entrare fra gli angeli di Victoria’s Secret. Nel 2011 è poi diventata testimonial di L’Oreal, lavorando a stretto contatto con Jane Fonda e Jennifer Lopez.