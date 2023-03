Bianca Balti choc a Belve: “Stuprata a 18 anni a un rave”/ “Un bacio si è trasformato in violenza”

Bianca Balti ospite a Belve: il racconto choc sullo stupro

Un racconto choc quello fatto da Bianca Balti durante la sua intervista a Belve, talk show condotto da Francesca Fagnani. La modella, che in questi anni si è spesso raccontata senza filtri, ha aggiunto un altro momento molto drammatico della sua vita: uno stupro subito. Aveva quasi diciotto anni, Bianca Balti, quando è accaduto: “Ero a un rave party, era una situazione in stato di ebbrezza, non ero lucida. Era un ragazzo che avevo conosciuto quella sera e mi piaceva. Un bacio si è trasformato in una violenza”, ha spiegato.

Bianca Balti choc/ "Mia figlia in pericolo, malvivente armato vicino la scuola"

Bianca Balti ha poi ammesso di essersi messa alla ricerca di questo ragazzo: “L’ho cercato per tanto tempo, andavo a tutti i rave con la speranza di incontrarlo giusto per fare pace con l’idea che magari non era proprio uno stupro, che c’era una storia”. Dopo anni è poi finalmente arrivato l’incontro tra i due: lei era già una modella, lui usciva da un Sert. “Mi ha fatto piacere vederlo perché credo che nella mia mente avessi bisogno di normalizzare questa esperienza”, ha spiegato Bianca Balti. La modella ha ammesso il bisogno di normalizzare quell’evento come un’avventura e non come uno stupro: “Dicevo di no, ho cercato di fermarlo ma ero poco lucida e non ce la facevo”. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Bianca Balti choc: "Mia figlia scelse di vivere col padre perché mi drogavo"/ "Disse che ero un casino…"

Bianca Balti ospite di Francesca Fagnani a Belve

C’è anche la top model Bianca Balti tra le protagoniste della nuova puntata di Belve, dove si racconta ai microfoni di Francesca Fagnani tra presente, passato e futuro. “La bellezza è fatta di unicità, la bellezza è essere veri”, aveva affermato non troppo tempo fa la splendida fotomodella, che da anni presta il suo volto a Dolce & Gabbana. Protagonista dell’iconico spot con i Faraglioni di Capri sullo sfondo, per la fragranza Light Blue, Bianca Balti è diventata un punto di riferimento per il pubblico femminile, per le aspiranti modelle che vorrebbero ricalcare le sue orme.

Bianca Balti ricorda il tunnel delle dipendenze/ "Continuai a bere, a drogarmi e…"

Dietro il suo successo, indubbiamente, c’è grande forza di volontà, oltre alla componente fisica, curata con allenamenti per mantenersi in forma. In tal senso, Bianca Balti non ha mai fatto mistero di temere le rughe e il tempo che passa: “È inutile far finta di niente, magari qualcuno ci riesce… Ma io non ci trovo niente di divertente nelle rughe e nel corpo che cambia. Però sto cercando di abituarmi all’idea, perché non voglio trasmettere questo messaggio negativo alle mie figlie”.

Bianca Balti e lo splendido rapporto con la primogenita Matilde: somiglianza impressionante e…

A proposito di figlie, nei giorni scorsi il pubblico è rimasto a bocca aperta per la somiglianza tra Bianca Balti e sua figlia Matilde Balti. Infatti la giovanissima Bianca ha recentemente partecipato alla settimana della moda di Parigi in occasione della sfilata di Off-White, dove si è mostrata fashion ed elegante, con uno splendido miniabito blu elettrico con una gonna a pieghe, ovviamente accanto all’amata mamma. Dunque mamma e figlia sono sempre più simili, con un fisico asciutto e slanciato, gambe lunghe e occhi splendenti.

Matilde Balti ha tutte le carte in regola per ricalcare le orme della mamma nel campo della modaBianca è riuscita a instaurare un bellissimo rapporto con la primogenita, la ragazza oggi vive con il padre Christian Lucidi, ex marito della top model oggi 38enne. La secondogenita Mia invece è nata dalla relazione con il dj Matthew McRae, ex marito di Bianca Balti.











© RIPRODUZIONE RISERVATA