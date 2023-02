Bianca Balti choc/ “Mia figlia in pericolo, malvivente armato vicino la scuola”

Bianca Balti terrorizzata per la figlia: ecco cosa è successo

Bianca Balti vive in California da diversi anni con la figlia Mia, ma questa volta è successo qualcosa di molto pericoloso che ha allarmato la modella. Sui social, visibilmente provata, la modella ha raccontato che un malvivente armato si aggirasse intorno alla scuola della sua bambina.

Bianca Balti dichiara: “Mi hanno detto che è dovuta intervenire la polizia. Il mio cuore si è fermato. Sto andando a prendere mia figlia Mia a scuola dopo che ci hanno chiamato dicendoci che un malvivente si aggirava per il quartiere con una pistola. Sono terrorizzata all’idea che la mia bambina sia da sola e abbia paura. Questo è il lato penoso di vivere in questo Paese, fatti così capitano tutti i giorni“. Sembra proprio che situazioni di questo tipo si verifichino davvero troppo spesso in California e questo terrorizza il volto televisivo.

Bianca Balti rassicura i fan: “Mia sta bene”

Bianca Balti ha raccontato un episodio che l’ha terrorizzata, intorno alla scuola della piccola Mia si aggirava un uomo armato e malintenzionato. Dopo l’intervento della polizia la situazione si è acquietata, ma la modella aveva paura che sua figlia potesse essersi spaventata.

La modella ha, poi, voluto tranquillizzare i fan con un messaggio rassicurante: “Mia sta bene, non si è spaventata. Mi ha raccontato cosa è successo e il mio timore più grande è che lei avesse paura senza la mamma“. Tutto è bene quel che finisce bene, anche se la Balti si è presa un bello spavento preoccupando anche i numerosi fan che la seguono da sempre.

