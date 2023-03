Bianca Balti è fidanzata?/ “Amore non ricambiato, nella mia vita manca una relazione”

Bianca Balti, ospite a Belve, ha parlato del suo status sentimentale, rivelando di non essere fidanzata anche se vorrebbe. “Posso dire che sono innamorata, ma in sostanza quell’uomo non ricambia. Tra noi c’è una simpatia reciproca, ma da parte sua non c’è nessuna intenzione di costruire qualcosa di serio”, ha raccontato alla conduttrice Francesca Fagnani. L’identità del diretto interessato non è stata resa nota.

La modella, che ha alle spalle due matrimoni falliti, ha ammesso di sentire talvolta la mancanza di un amore sincero e duraturo in questo momento della sua vita. “Oggi sono felice, credo di avere tutto. Le mie figlie accanto, in primis, ma anche le mie amiche che sono pazzesche. Anche questa relazione che non s’ha da fare credo che in fondo sia una benedizione divina. A volte però penso di volere ciò che non dovrei avere. Ad esempio, ora che la mia vita è fantastica, mi manca una relazione romantica”, ha affermato.

Bianca Balti è fidanzata? Il rapporto con le donne

Bianca Balti ha dunque svelato di non essere fidanzata dopo avere vissuto alcune delusioni con gli uomini, tanto di soffrire in passato anche di dipendenza affettiva. Francesca Fagnani le ha dunque chiesto quale sia il suo rapporto con le donne e se abbia mai avuto rapporti omosessuali.

“Ho baciato e toccato altre donne, ma non mi piace la va**na. Le donne sono bellissime e mi eccitano, ma nell’atto finale non ce la faccio ad essere coinvolta. Io prego sempre Dio di alleviarmi questa attrazione verso il p**e. È una piaga, farei volentieri a meno degli uomini se non fosse per quello. Mi piacerebbe essere più attratta dalla va**na o al massimo essere asessuata”, ha scherzato la modella.

