Bianca Balti ed Helly Nahmad stanno insieme?/ La dedica sui social: “I love you…”

Bianca Balti ed Helly Nahmad, il primo scatto insieme

La vita sentimentale dei personaggi noti è sempre sotto la lente d’ingrandimento, qualcuno però – come giusto che sia – ci tiene a tenere ben protetta la propria sfera privata. Bianca Balti ad esempio, dopo il matrimonio naufragato con Matthew McRea, è diventata decisamente più restia nel condividere aneddoti e curiosità che riguardano la sua vita privata.

Stando alle ultime notizie, il cuore di Bianca Balti potrebbe però essere nuovamente occupato. A riportarlo è Gossip e Tv che avvalora la tesi citando l’ultimo post pubblicato dalla modella. Per il portale si tratterebbe di una vera e propria ‘presentazione’ dell’uomo che pare aver fatto breccia nel suo cuore. Si tratta di Helly Nahmad, 46 anni, sconosciuto al mondo dello spettacolo.

Bianca Balti, chi è la nuova fiamma Helly Nahmad: sarebbe amico di Leonardo Di Caprio

Stando a quanto riporta il portale, Bianca Balti sarebbe attualmente a St. Barths insieme al nuovo compagno – Helly Nahmad – con la sua seconda figlia, Mia. Il tutto sarebbe testimoniato da uno scatto pubblicato sui social con a corredo una breve ma eloquente dedica: “I love you”. Chiaramente, il pensiero è riferito sia all’uomo che la accompagna che alla figlia di 8 anni, avuta da una precedente relazione.

Dunque, per Bianca Balti potrebbe essere arrivata una nuova primavera amorosa: ci sono poche informazioni sul conto di Helly Nahmad – 46enne americano – essendo sconosciuto al mondo dello spettacolo. In ogni caso – riporta Gossip e Tv – sarebbe amico di Leonardo Di Caprio. Per quanto riguarda la professione, pare si occupi di commercio e sia un collezionista d’arte. Il nuovo amore di Bianca Balti arriverebbe dunque dopo la relazione iniziata nel 2019 con Salim, successiva al “matrimonio lampo” con Matthew McRea.

