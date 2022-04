Bianca Balti “ex fidanzato mi ha violentata a 14 anni”/ “Ho avuto esperienze dolorose e negative”

Bianca Balti, la denuncia choc:”violentata a 14 anni”

Bianca Balti, la top model internazionale all’età di 14 è stata violentata da un suo ex fidanzato. Una confessione choc quella della bellissima modella che nel salotto televisivo di Verissimo ha rivelato: “a 14 anni ero andata alla mia prima festa lì ho bevuto, mi ricordo che mi hanno fatto bere una bottiglia di limoncello, mia mamma poi mi ha trovato in strada in stato confusionale. Solo dopo tanti anni, grazie alla terapia, mi sono tornati in mente dei ricordi e ho capito che in quell’occasione un ragazzo mi aveva molestato, mi toccava senza il mio consenso”. Un abuso che aveva dimenticato, rimosso, ma che grazie alla terapia è uscito fuori da uno dei cosiddetti cassetti della memoria. ”

“È incredibile come talvolta ci dimentichiamo di queste cose che fanno male e come solo grazie alla terapia io abbia potuto rivivere questa memoria da vittima, capendo che questa cosa non andava bene. Fino a quel momento avevo preferito pensare che tutto sommato a me fosse andata bene” – ha detto la Balti. Ma non è stata la sola violenza subito, visto che la modella all’età di 18 anni è stata stuprata.

Bianca Balti “Violenza subita? Fisicamente non sono riuscita a respingerlo”

All’età di 18 anni Bianca Balti è stata vittima di uno stupro. A raccontarlo è stata sempre lei negli studi di Verissimo: “la cosa difficile è che era la persona con cui stavo quella sera. Era un ragazzo che mi piaceva tanto, ma non volevo andare oltre il bacio e anche lì ho dovuto analizzare tanto l’evento per capire che non è che perché a me effettivamente piacesse, lui potesse possedermi. Fisicamente non sono riuscita a respingerlo, nonostante non volessi che questa cosa accadesse. Fu uno stupro, non c’è stato altro modo di definirlo”.

Violenze che l’hanno segnata nel profondo e che non ha ancora superato del tutto, nonostante oggi è una donna e mamma di due splendide figlie. Proprio pensando a loro ha dichiarato: “questa società mi spaventa e penso ma perché i ragazzi possono pensare che vada bene fare una cosa del genere?”.











