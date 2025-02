Due seconde volte per Bianca Balti; ‘bis’ sul palco dell’Ariston e co-conduttrice per la seconda serata del Festival di Sanremo 2025. Fortemente voluta da Carlo Conti, c’è grande attesa da parte del pubblico all’idea di osservarla nuovamente in queste vesti in occasione della kermesse canora. Chiaramente, in vista dell’occasione, non potevano che riaccendersi anche i riflettori del gossip nel tentativo di scandagliare la sua attuale situazione sentimentale: Bianca Balti ha un fidanzato? Su questa domanda si arrovellano gli appassionati di cronaca rosa e quanto pare la verità è tutt’altro che evidente.

Nelle scorse settimane la modella sarebbe stata avvistata a Milano con Alessandro Cutrera ma pare che tra di loro le cose non abbiano avuto un esito felice; motivo valido per riaccendere i motori del gossip da parte degli appassionati. Ma quindi, chi è il fidanzato di Bianca Balti? A dispetto della notorietà non ha mai parlato apertamente della sua vita sentimentale e non è dunque dato sapere se ci sia una nuova dolce metà nella sua vita.

Bianca Balti, solo rumor e nessuna conferma: la top model ha un nuovo fidanzato?

Non si hanno notizie sui trascorsi sentimentali con Alessandro Cutrera, così come di un altro – presunto – ex fidanzato: Helly Nahmad. Lo scorso anno si vociferava della love story tra i due ma salvo notizie sfuggire al mondo del gossip tra i due sarebbe ampiamente finita. Nessuna traccia quindi di un fidanzato di Bianca Balti e chissà che con la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2025 in qualità di co-conduttrice della seconda serata non emergano nuovi dettagli nei giorni a seguire anche a proposito della sua vita sentimentale. Nel frattempo, per buona pace degli appassionati, resta il dubbio sull’identità del presunto o possibile fidanzato di Bianca Balti.