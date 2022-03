Bianca Balti: “Ho deciso di congelare i miei ovuli”/ “Ho vissuto un amore tossico”

Bianca Balti ha preso una decisione che ha spiazzato i suoi fan. Sui social la modella ha raccontato i durissimi momenti vissuti a causa di un amore tossico durato tre anni. Una storia tormentata, che l’ha vista soffrire particolarmente. Bianca ha infatti rivelato: “Pensavo di essere sbagliata, forse addirittura malata, e volevo farmi aggiustare. Volevo guarire per diventare finalmente la donna che lui avrebbe voluto come madre dei suoi figli. Ma per quanto mi sforzassi, non ce la facevo: sembrava fossi uscita dalla fabbrica con un pezzo mancante”. Bianca Balti ha ammesso di essersi sentita disperata. La modella voleva formare una famiglia, ma il suo compagno la riteneva inadeguata e la provocava: “Se ti comporti così, un figlio con te non lo faccio”.

Bianca Balti ha deciso però di troncare la relazione senza spezzare il sogno di diventare madre. La modella ha infatti annunciato di aver voluto congelare i suoi ovociti: “L’indipendenza di cui avevo bisogno era quella riproduttiva. Un anno fa ho optato per congelare gli ovociti. È stata dura e non solo fisicamente. Benché fosse la prima cosa che facessi per me stessa da molto tempo, era dura non poterla condividere con un compagno. Ho deciso di farlo in un momento difficile della mia vita, un momento di separazione, di dolore, per cui l’ho vissuta in maniera abbastanza dura”. Bianca Balti si è così sottoposta al Social Freezing, una pratica che consente la crioconservazione degli ovociti per la procreazione assistita. La top model è già madre di due bambine, Mia e Matilde, ma sogna un altro figlio.

Bianca Balti si è sottoposta anche a dei trattamenti ormonali che l’hanno provata fisicamente. La modella non ha fatto mistero delle sue difficoltà: “Gli ormoni, le iniezioni, gli sbalzi d’umore, i litigi e la fine della relazione coincisero tutti nell’arco di poche settimane, un anno fa. Iniziai la mia nuova vita da single alla fine di marzo 2021 provata e… gonfia. Per un mese circa non riuscii a dormire la notte. Mi vergognavo per l’ennesimo fallimento e mi credevo indegna di qualsiasi forma d’amore. Ero stata svuotata di tutta la stima per me stessa e non sapevo dove trovare la forza per andare avanti. Non riuscivo più a entrare nei vestiti, complice la ritenzione idrica post trattamento. Mi sentivo brutta, stupida e triste”.

Bianca però è riuscita ad andare avanti e sui social ha lanciato ai suoi fan un messaggio coraggioso: “Questo percorso ha rappresentato, per me, svincolare il mio sogno di maternità da un uomo e da una relazione. È stata la cosa più coraggiosa che abbia mai avuto il coraggio di fare per me stessa. Se non troverò il partner giusto, lo farò da sola”. Bianca Balti si è saputa dare una grande possibilità. L’uomo con cui stava non le regalava serenità, ma addirittura anteponeva il rapporto con la madre a quello che lui aveva con lei: “Quello che io udii, tuttavia, fu che il rapporto con sua madre veniva prima di quello con me, anche in decisioni che coinvolgevano soltanto noi due. E, soprattutto, che procreare era una scelta sua di cui io ero un mero accessorio”. Bianca Balti però ha voltato pagina ed è pronta a diventare nuovamente mamma. La modella ha imparato che nella vita è importante saper bastare a se stessi e anche alle figlie ha regalato la stessa lezione.



