La diagnosi di tumore è vissuta come una delle cose peggiori al mondo perché non si può mai sapere come andrà a finire, se si riuscirà a guarire o se invece si lascerà questa landa desolata prima del tempo. Da anni, ormai, si porta avanti la narrazione sbagliata della battaglia e del malato di cancro come guerriero. Quest’ultimi sono malati che devono essere guariti utilizzando tutti i modi possibili e immaginabili. Bianca Balti nella giornata mondiale contro il cancro ha deciso di raccontare la sua storia con un commovente post pubblicato sul suo profilo su Instagram.

“La diagnosi l’ho vissuta come una condanna a morte” rivela la modella che presto salirà sul palco dell’Ariston. E pensare che sua zia è morta all’età di trentanove anni per un cancro al seno e la madre ha avuto un mieloma. Lo spettro della malattia ha sempre abitato la parte più buia della sua mente fino a quando non è arrivata questa terribile notizia.

Bianca Balti e il cancro: “È stata dura, ma non è ancora finita”

Come sempre quando si tratta di tumore, anche Bianca Balti ha avuto modo di provare sulla sua pelle i cicli di chemioterapia che vanno a stravolgere l’equilibrio fisico e anche mentale. L’ultimo ciclo lo ha avuto il 27 gennaio, poi ha parlato di sua figlia che le ha tagliato i capelli fino a una bella cena in famiglia con l’augurio che ce ne siano tanti altri negli anni a venire.

Quindi la sua battaglia contro la malattia è finita? Purtroppo no: “È stata dura, ma non è ancora finita” racconta la famosa modella sul suo profilo Instagram con un post invaso da messaggi d’affetto dai fan e dalle persone che l’hanno imparato a conoscere in questi mesi. Si dice sempre che quando si è in difficoltà e si tocca con mano la malattia poi si arriva ad apprezzare di più la vita e le piccole cose che la contraddistinguono. Ed è quello che è successo alla modella che parteciperà al Festival di Sanremo 2025 in veste di co-conduttrice.

