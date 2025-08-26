Bianca Balti malattia e il tumore ovarico, come sta: confessione choc: "Potrebbero essere miei ultimi giorni, quindi non li sprecherò"

Bianca Balti e la malattia, torna a parlare del tumore e come sta: Potrebbero essere i miei ultimi giorni”

Bianca Balti è tornata a parlare della malattia, del tumore ovarico che le è stato diagnosticato l’anno scorso e lo fa in occasione della campagna Ovaries. Talk About Them campagna nata e promossa da Camilla Freeman-Topper e Marc Freeman, fondatori di un noto marchio di moda che hanno perso la loro mamma a soli 42 anni a causa del cancro ovarico. Da allora si battono per la ricerca ed hanno voluto come testimonial la Top Model ormai simbolo della lotta a questo tipo di tumore.

Bianca Balti: tumore vinto, cicatrice in vista e fidanzato Alessandro Cutrera/ "Trasformato paura in forza"

Bianca ha raccontato la sua personale esperienza della malattia, del tumore ovarico allo stadio tre all’evento con un toccante videomessaggio in cui si è confessata apertamente rivelando che una diagnosi del genere cambia il tuo modo di vedere le cose e di rapportarti con gli altri. Non hai intenzione di farti mettere i piedi in testa da nessuno. “Non ho bisogno di piacere a nessuno” ha ammesso Bianca Balti aggiungendo una confessione choc: “Potrebbero essere i miei ultimi giorni, quindi non li sprecherò cercando di piacere a tutti o cercando di essere chi non sono.”



Christian Lucidi e Matthew McRae, ecco perché finì tra Bianca Balti e i suoi ex mariti/ Lei: "Fu complicato"

Malattia di Bianca Balti, il messaggio di speranza: “La ricerca scientifica è speranza”

Nonostante la diagnosi e la sfida che l’attende, Bianca Balti sulla sua malattia e il tumore non ha mai perso l’ottimismo e la positività. Non solo ha capito quali sono le priorità della vita e le cose importanti, ma anche ammesso che sta vivendo in maniera più profonda e significativa rispetto a quanto fatto in passato. Bianca ha poi concluso il toccante videomessaggio con una riflessione piena di positività pur guardando al futuro con un paura ciò che gli dà speranza è la ricerca scientifica e il fatto, anche grazie alla campagna in questione, si sta elaborando un testin grado di rilevare precocemente questo tumore aumentando a dismisura le possibilità di efficacia delle cure e rendendolo sempre più curabile.