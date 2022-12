Bianca Balti: “Mi tolgo seno perché amo vita”/ “Così ho spiegato a Mia mastectomia”

Bianca Balti ha annunciato che il prossimo 8 dicembre si sottoporrà a una doppia mastectomia preventiva dopo che, come aveva annunciato, le era stata riscontrata la BRCA1, una “mutazione genetica che mi è stata diagnosticata e che aumenta esponenzialmente il mio rischio di contrarre un tumore al seno e/o alle ovaie”. Adesso il giorno dell’intervento è arrivato. Mancano ormai poche ore e la modella, con una newsletter intitolata “Loss of feeling”, come riportato da Vanity Fair, è tornata a parlarne.

“Ho deciso di sottopormi ad una doppia mastectomia preventiva. Perché non posso permettermi di ammalarmi io che porto, sola, la responsabilità economica di tutte sulle spalle. Perché vorrei che le mie bambine trovassero in me la forza di agire se un giorno anche loro venissero diagnosticate. Perché amo troppo la vita per non fare il possibile per preservarla. Mi sono sentita orgogliosa nel fissare una data, impaziente nell’attendere. Ma ora che il momento è arrivato non ne ho voglia. Mi sento fragile. Spaventata dall’idea di dover dipendere dagli altri. Terrorizzata dal dolore che proverò. Sconfortata nel dover rinunciare ad una parte del mio corpo che ha definito fino ad oggi la mia femminilità”, ha scritto.

Bianca Balti, nel rivelare che si sottoporrà all’operazione al seno, ha parlato anche di come le sue due figlie, Matilde e Mia, hanno reagito alla notizia. “Tempo fa una donna, scrivendomi della propria esperienza col gene BRCA, mi ricordò quanto fossimo fortunate ad avere l’opportunità di sapere e poterci tutelare. Mi disse “lo facciamo perché amiamo la vita.” Avevo fino a quel momento vissuto la diagnosi come una condanna, dimenticandomi che nessuno mi obbligava, giorno dopo giorno, difficoltà dopo difficoltà a scegliere continuamente di esistere”, da qui ha trovato l’ispirazione.

“Per anni mi sono pensata più vicina alla morte, quando sono invece sempre stata un’imperterrita guerriera della vita. La mia voglia di lottare è sempre stata direttamente proporzionale alle difficoltà che mi affliggevano. Nessuno mi ha mai obbligata; ho sempre scelto io di esistere. “Mamma si opera perché ama troppo la vita”. Così ho detto a Mia e così dico anche a voi. Giovedì 8 dicembre 2022, alle ore 11.00 di Los Angeles, per l’ennesima volta Bianca sceglie la vita”, ha concluso.











