Bianca Balti rifiuta di sfilare a Sanremo 2025? Cos’è successo e la reazione di Malgioglio

Durante la seconda serata del Festival di Sanremo 2025, Bianca Balti e Cristiano Malgioglio si sono resi protagonisti di un divertentissimo sketch insieme a Carlo Conti. Ad un certo punto della diretta, infatti, c’è stata una piccola gara intitolata “Chi è più glamour“ tra i due co-conduttori. Questi ultimi hanno dovuto rispondere ad una serie di domande, come ad esempio: “Cosa ti piace di più di te?” oppure: “Qual è la prima cosa che fai al mattino?” fino ad arrivare alle percentuali su chi fosse più glamour.

Pagelle Sanremo 2025, voti della seconda serata/ Lucio Corsi trionfa, Rocco Hunt delude

Nella schermata sono partite le due colonnine create appositamente dalla redazione, con un trionfo per Cristiano Malgioglio che ha superato il 100% dei voti (falsi, chiaramente). Prima di rivelare la vincita, però, Carlo Conti ha chiesto ai due di fare una sfilata per vedere chi cammina meglio sul palco e decretare poi il vincitore. “Carlo posso non farlo?” ha esordito Bianca Balti: “Posso rinunciare? L’ultima volta che l’ho fatto sono caduta quando mi hanno chiesto di sfilare, faccio vincere Malgioglio“. La top model ha poi ceduto sfilando insieme al co-conduttore e sfoggiando tutta la sua bellezza.