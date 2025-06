Bianca Balti dalla lotta contro il tumore alle ovaie alla rinascita al fianco del fidanzato Alessandro Carollo: "Ho trasformato la paura in potere"

Bianca Balti insieme al suo fidanzato Alessandro Cutrera: dal lotta al cancro alla gioia della vita

Con i capelli cortissimi, la cicatrice all’addome in bella vista e il fisico asciutto, Bianca Balti è l’emblema della gioia di vivere. Beccata dai paparazzi di CHI sulle spiaggia di Forte dei Marmi insieme al fidanzato Alessandro Cutrera e la figlia Mia di 10 anni, nata da una precedente relazione con Mattew McRae, la top model italiana tra le più note e apprezzate al mondo si gode i primi giorni dell’estate dopo aver vinto la battaglia più importante della sua vita.

Christian Lucidi e Matthew McRae, ecco perché finì tra Bianca Balti e i suoi ex mariti/ Lei: "Fu complicato"

Un anno fa, infatti, a Bianca Balti è stato diagnosticato un tumore alle ovaie e da allora si sono susseguiti i cicli di chemioterapia, l’operazione e tutte le cure necessarie ma la modella non si è mai persa d’animo, anzi, ha sempre celebrato la vita diventando un esempio di forza e coraggio. Anche il lavoro non ne ha risentito, ha continuato ad essere richiestissima ed è stata scelta tra le co-conduttrici del Festival di Sanremo 2025 al fianco di Carlo Conti ed in quell’occasione, come lei stessa ha tenuto a spiegare più volte, non ha voluto mostrarsi e strumentalizzare la sua malattia ma portare gioia e leggerezza: “Sono qui per divertirmi e non per fare la malata di cancro.”

Bianca Balti, chi è il nuovo fidanzato Alessandro Cutrera?/ La rivelazione hot a Belve

Bianca Balti e la lotta contro la malattia: “Ho trasformato la paura in potere”

In una recente intervista Bianca Balti si è lasciata andare alle confessioni sulla sua malattia ammettendo che la battaglia contro il tumore alle ovaie ha aumentato le sue consapevolezze e le ha dato maggiore sicurezza: “C’è stato un tempo, prima che i miei capelli ricrescessero, in cui mi sono sentita bellissima e forte. Quando la paura si è trasformata in potere e quello è diventato la mia bellezza.” I capelli stanno ricrescendo, ha finito i cicli di chemio ed è richiestissima dai brand, per Bianca Balti sta iniziando una nuova rinascita ed a giudicare dalle foto scattate dal magazine in compagnia del suo fidanzato Alessandro Cutrera sembra proprio che il loro amore proceda a gonfie vele.