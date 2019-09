Bianca Berlinguer/ “Barbara d’Urso? Spero che quest’intervista prima o poi si faccia”

La nuova ospite di Pierluigi Diaco nella sua trasmissione Io e Te, in onda su Rai1, è la giornalista e conduttrice di Cartabianca Bianca Berlinguer. Con lei si inizia parlando proprio di lavoro e del mestiere della giornalista televisiva: “Non scrivo mai niente a tavolino. Chiaramente mi preparo per le trasmissioni, mi documento, però poi bisogna anche lasciare tutta una parte di quello che succede alla diretta, a quello che può accadere in quel momento. Anche perché se uno si costruisce una parte, il pubblico se ne accorge.” Parlando proprio di interviste, si riporta alla mente quella saltata con Barbara d’Urso. In merito, la Berlinguer svela: “La d’Urso da me? Io spero di si. Mi piace l’idea di averla ospite nella nostra trasmissione e spero che questa intervista presto si possa fare.”

Bianca Berlinguer: “Mia madre? Determinante nella mia vita”

Si parla poi di famiglia e Bianca Berlinguer, oltre al noto papà, parla del rapporto con sua madre: “La presenza di mia madre è stata fondamentale nella mia formazione perché è stata sì una donna che ha rinunciato alla carriera per crescere 4 figli – ammette la conduttrice di Cartabianca, che aggiunge – ma ci ha insegnato che bisogna lavorare per la propria indipendenza. Lei e papà sono stati uniti tutta la vita con dei valori comuni che hanno permesso loro di trascorrere tanti anni difficili insieme.” Poi parla del suo compagno: “Non siamo sposati, sono 22 anni che stiamo insieme e abbiamo una figlia di 20 anni, Giulia. Lei? Non le importa nulla del fatto che io e suo padre siamo personaggi pubblici.”

