Bianca Berlinguer-Borgonovo: lite in tv/ Il giornalista “Ora mi alzo e me ne vado”

Durante la puntata di ieri della trasmissione di Rai Tre, Cartabianca, è andato in scena un duro scontro fra la padrona di casa, la conduttrice Bianca Berlinguer, e il giornalista de La Verità, Stefano Borgonovo, in collegamento. In studio c’è Luca Telese, altro noto giornalista e spesso e volentieri opinionista, che riporta alcuni dati sui casi di covid in Italia, controbattendo sempre a Borgonovo. “Borgonovo non parla perchè gli avete tolto l’audio mentre Telese pontifica da un’ora – spiega lo stesso giornalista in collegamento che poi aggiunge – Borgonovo saluta e se ne va”.

Pronta la replica della presentatrice: “Prima di tutto qui decido io dopo di che lo abbiamo chiamato per farlo parlare, dai lascia perdere Borgonovo tanto non è che decide Telese”. Ma il giornalista de La Verità ribatte: “Non lascio perdere perchè o fate il servizio pubblico o non lo fate”, di nuovo la Berlinguer: “No ma lo facciamo, non ti preoccupare che lo facciamo”, e ancora il giornalista: “A allora date spazio agli altri non è che mi dovete interrompere”.

SCONTRO FRA BIANCA BERLINGUE E STEFANO BORGONOVO IN DIRETTA TV: “NON VEDI CHE NON MANOVRO IO L’AUDIO?”

La conduttrice si è quindi rivolta a Telese che nel frattempo accennava di nuovo a replicare: “Luca per cortesia adesso veramente ti butto fuori”, ma Borgonovo pensava si rivolgesse a lui: “Buttami fuori che ti devo dire, è un’ora che parlano di me ma mi togli l’audio”.

A quel punto Bianca Berlinguer è andata su tutte le furie: “Io non te l’ho toccato l’audio, basta con questa storia! Io non lo manovro, non vedi che non ho l’audio in mano? Ci può essere stato un problema tecnico, non puoi attribuire un problema tecnico alla responsabilità di questa conduzione per favore la televisione la conosco”. Quindi Borgonovo ha chiosato la querelle dicendo: “Non lo so, ci sarà un mago…”. Qui sotto potete visionare il video dello scontro andato in scena ieri sera in diretta tv.

