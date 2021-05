Bianca Berlinguer “Cartabianca sopportata dalla Rai”/ “Mi sono sentita sola e..”

Bianca Berliguer non usa mezzi termini, chi la segue e la conosce lo sa bene e anche in queste ore ha dato modo a tutti di dire la propria su Cartabianca e non solo. Proprio il direttore Franco di Mare, lo stesso che è stato tirato in causa per la questione censura-Fedez, è stato messo in mezzo indirettamente dalla conduttrice di Cartabianca che ha rivolto delle accuse ben precise alla rete che la ospita settimana dopo settimana dicendosi convinta che la Rai “sopporti” il suo programma e non di certo lo supporta. Ospite di Belve su Rai2, la Berlinguer si lascia andare alle domande della Fagnani e non si tira indietro nemmeno quando si parla di cose scomode. In particolare, la conduttrice ha rivelato: “Nell’ultimo anno mi sono sentirla isolata in Rai, come se Cartabianca fosse sopportata ma non apprezzata. Mi sono mancati punti di riferimento”.

Bianca Berlinguer “Cartabianca sopportata dalla Rai”, le rivelazioni choc

Le rivelazioni choc (o accuse velate se vogliamo) di Bianca Berlinguer non si fermano qui e la stessa conduttrice poi continua parlando anche della tanto discussa partecipazione e non di Corona alla sua trasmissione: “Sulla partecipazione di Mauro Corona non è stata ascoltata la mia opinione” e infine dice la sua anche su come interferisce la politica su alcune decisioni che dovrebbero essere editoriali a prescindere da chi siede al potere: “La politica ha sempre contato e ha interferito in Rai. Conta troppo quando condizionata certe decisioni e certi nomine di responsabili solo perché garantiscono fedeltà al partito di riferimento”. Queste sue dichiarazioni adesso avranno delle conseguenze oppure no?

