Bianca Berlinguer delusa dalla Rai “sostenuta debolmente e talvolta osteggiata”/ “Ora ho maggiore libertà”

Fresca di debutto a Mediaset con È sempre Cartabianca, Bianca Berlinguer ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera, dove ha tracciato anche un bilancio con le sue prime impressioni. In particolare, la conduttrice si è soffermata sul suo addio alla Rai, aggiungendo anche una nota di amarezza alle sue dichiarazioni: “Sono stata molto bene in Rai, le devo tantissimo, resterà per sempre nel mio cuore. E non voglio fare polemiche sul fatto che negli ultimi anni sono stata sostenuta molto debolmente e talvolta addirittura osteggiata“.

Tuttavia, nonostante il presunto trattamento riservatole dalla Tv di Stato negli ultimi anni, il motivo del cambio di rotta sarebbe un altro: “La verità è che ho avuto la sensazione che quella stagione fosse finita una volta per tutte e che dovessi cominciarne un’altra, nonostante i rischi che comporta. E poi da tempo desideravo tornare a fare un quotidiano e da gennaio con Stasera Italia, in staffetta con Nicola Porro, avrò questa occasione».

Bianca Berlinguer, nel corso dell’intervista, si è soffermata anche sulla presenza di Alessandro Orsini nella nuova trasmissione, dopo averlo avuto come ospite anche in Rai, con non poche polemiche. La conduttrice spiega: “Io ritengo che il professor Orsini abbia tutto il diritto di esprimere la sua opinione che, come è giusto, è stata sempre messa in aperta contrapposizione a quella di chi non la pensa come lui. Peraltro, piaccia o non piaccia, il professor Orsini esprime un punto di vista in cui molti italiani si riconoscono“.

E aggiunge: “In questo senso un’azienda privata può garantirmi maggiore libertà della Rai, perché si avvertono molto meno le pressioni dei partiti, quelle che un anno fa stavano portando alla sua esclusione da Cartabianca. Qui, almeno per ora, nessuno si è permesso di intervenire nemmeno per un attimo sui contenuti del mio programma“.











