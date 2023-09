Bianca Berlinguer e il debutto a Mediaset “d’ora in avanti sarà più difficile”/ “Concorrenza sarà agguerrita”

Bianca Berlinguer, primo bilancio su Mediaset: “Molto contenta, ma d’ora in avanti…“

Bianca Berlinguer ha tracciato un primo bilancio di questa sua nuova avventura in Mediaset, al timone di È sempre Cartabianca, il nuovo talk show del martedì sera di Rete4. La conduttrice, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha parlato di questo emozionante debutto, su un canale e una rete differenti dalla Rai, quella che è stata per anni la sua principale casa televisiva. «Naturalmente sono molto contenta del risultato ottenuto, ma non mi nascondo che d’ora in avanti sarà sempre più difficile“, ammette.

Il martedì sera della tv, infatti, sarà presto arricchito dall’ingresso in scena di numerosi ed importanti competitors. Guardando a questo, la Berlinguer confessa: “Dovrò affrontare una concorrenza particolarmente agguerrita, e non solo per quanto riguarda l’informazione, perché ci sarà comunque Rai1 con le sue fiction, Rai2 con programmi come quelli di Francesca Fagnani e Alessia Marcuzzi, e naturalmente ci sarà il concorrente più insidioso: Giovanni Floris, su La7. Senza contare che tra un po’ ricomincerà su Italia1 le Iene, una trasmissione capace di attrarre un ampio pubblico giovanile“.

È sempre Cartabianca, la replica alle critiche

Il debutto di È sempre Cartabianca su Rete4 è stato positivo, ma Bianca Berlinguer sa che non deve abbassare la guardia, soprattutto di fronte alle critiche. Alcune di queste, in particolare, si sono soffermate sul format portato in Mediaset, quasi identico a quello precedente condotto in Rai, e con poche novità aggiuntive.

Parlando di questa scelta, la conduttrice fa riferimento a Che tempo che fa di Fabio Fazio e spiega: “So che è una critica che qualcuno mi ha rivolto, ma Fabio Fazio che va alla 9 cambia il suo programma? No. Ciascuno porta con sé il suo stile e i suoi contenuti. In ogni caso, io sono stata chiamata proprio a fare Cartabianca su Rete4, una trasmissione ideata dal nostro gruppo di lavoro“.

