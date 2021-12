Bianca Berlinguer e Luigi Manconi presto sposi/ Matrimonio dopo 25 anni insieme

Bianca Berlinguer e Luigi Manconi presto sposi. Secondo quanto rivelato dal settimanale Di Più, la conduttrice di Cartabianca e il politico sono pronti a pronunciare il fatidico sì: affisse al comune di Roma le pubblicazioni. Un matrimonio che arriva dopo 25 anni trascorsi insieme e la nascita di Giulia, oggi 23enne.

Bianca Berlinguer, dunque, è pronta alle seconde nozze all’età di 62 anni. Come per il compagno, con un passato da giornalista e docente universitario, si tratta di un ritorno all’altare: l’ex direttrice del Tg3 è stata sposata con Stefano Marroni, oggi capo comunicazione Rai. Manconi, inoltre, ha due figli nati dall’unione precedente, Davide e Giacomo.

Le strade di Bianca Berlinguer e Luigi Manconi si sono incrociate per la prima volta nel 1996 e da quel momento in poi non si sono più separate. Della loro unione si sa pochissimo, entrambi hanno deciso di mantenere il massimo riserbo, ma ciò che è certo è il grande amore che li unisce, al punto di convolare a nozze nel corso dei prossimi mesi. Nessuna intervista di rito o messaggi sui social network, dunque, ma una semplice formalità. Come evidenziato dai colleghi di Vanity Fair, chi li conosce ha sempre parlato di una coppia molto affiatata e particolarmente tenera, oltre alla già citata discrezione invidiabile.

