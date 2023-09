Bianca Berlinguer, gossip e curiosità sulla conduttrice/ L’amore con Luigi Manconi e l’addio choc alla Rai

Bianca Berlinguer sbarca a Mediaset: vita, studi, carriera e l’impegno in Rai

Bianca Berlinguer è una delle grandi novità della nuova stagione Mediaset. La storica conduttrice Rai è sbarcata alla corte dell’azienda di Pier Silvio Berlusconi e, da questa sera su Rete4, condurrà il nuovo programma È sempre Cartabianca. Ma conosciamo meglio la vita e la carriera di questa giornalista, ripercorrendo insieme le tappe (riportate dal Corriere della Sera) che hanno segnato il suo percorso nel mondo dell’informazione e della tv. Bianca Berlinguer è nata a Roma il 9 dicembre 1959 ed è la prima dei quattro figli dello storico segretario del Partito Comunista Italiano Enrico Berlinguer e di Letizia Laurenti.

Laureatasi in lettere presso l’Università di Roma La Sapienza, ha imboccato la strada del giornalismo iniziando a collaborare con Il Messaggero. Inoltre, nel 1985 è sbarcata a Mixer, come redattrice del celebre programma di Giovanni Minoli, per poi entrare nella redazione del Tg3. Dal 1991 al 2016 ne ha condotto l’edizione serale, poi è salita di livello quando nel 2009 ha assunto la direzione del telegiornale. Nel 2016, poi, è stata sostituita con non poche polemiche.

Dopo l’addio al Tg3, Bianca Berlinguer nel 2016 ha preso le redini di #cartabianca, lo storico talk di approfondimento sui temi dell’attualità e della politica. L’addio a Cartabianca nel 2023 coincide anche con l’addio discusso alla Rai: la conduttrice passa a Mediaset dove, da questa sera, debutta con il suo nuovo programma. Inoltre, la giornalista e conduttrice ha anche scritto un libro pubblicato nel 2019 dalla casa editrice La nave di Teseo e dedicato all’attivista trans Marcella Di Folco, sua carissima amica: Storia di Marcella che fu Marcello.

In riferimento alla sfera privata della sua vita, Bianca Berlinguer ha avuto un brevissimo flirt con Valerio Merola negli anni Ottanta, come da lui rivelato al settimanale Chi. Poi, fino al 1995, la giornalista è stata sposata con Stefano Marroni. In seguito, si è legata al giornalista, scrittore ed ex senatore PD Luigi Manconi, con cui ha avuto l’unica figlia Giulia nel 1998. La coppia sarebbe dovuta convolare a nozze nel 2021, ma il matrimonio è stato rimandato.











