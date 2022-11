Bianca Berlinguer, imbarazzo a Cartabianca/ Video, non riesce ad entrare in studio

Piccolo inconveniente per Bianca Berlinguer, conduttrice di Cartabianca, durante la puntata di ieri sera su Rai Tre. Come fatto notare da TvBlog, la trasmissione è di fatto iniziata con ben 20 secondi di silenzio imbarazzante, con una inquadratura fissa sul pubblico spaesato, e voci fuori dal coro in cui si sentiva dire “Oh”, “non si apre”. Cosa è successo? Non si aprivano di fatto le quinte, di conseguenza Bianca Berlinguer non poteva entrare in scena.

Una volta che la porta si è finalmente aperta, la stessa presentatrice di Rai Tre si è rivolta così al pubblico di casa: “Scusate l’inconveniente tecnico, cosa possiamo fare? La porta non si è aperta, quindi siamo passati da dietro, ma va bene lo stesso”. Ma non è finita qui perchè, come sottolineato da TvBlog.it, i problemi per la Berlinguer erano cominciati già prima della diretta per via di uno scontro con Mauro Corona, il noto alpinista, scrittore e montanaro sempre ospite fisso dello show del terzo canale.

BIANCA BERLINGUER A CARTABIANCA: BATTIBECCHI CON CORONA E TOZZI

“Ci sono stati battibecchi prima di andare in onda”, ha raccontato il volto tv di casa Rai, a cui ha replicato l’alpinista “Le voglio bene, Bianchina”, con tanto di controreplica “Anche io le voglio bene, ma come sa l’amore non è bello se non è litigarello”. Quindi la conduttrice, con riferimento alla porta che non si apriva, si è rivolta così al suo ospite: “Come ho la luna stasera? Vedo di farmela andare nel migliore dei modi, ma ce l’avrei piuttosto storta. Me la faccio andare per dritto perché c’è lei”.

Ma non è finita qui, visto che Mario Tozzi, ospite della puntata di ieri in collegamento, è intervenuto pare in ritardo rispetto alla tabella di marcia: “Ditemi se c’è Mario”, ha chiesto ad un certo punto ‘Bianchina’ ai suoi autori “So che poveretto se ne voleva andare, e aveva anche ragione. Oggi sono andata fuori con tutti i tempi, ma sono contenta di vederti qua. Non possiamo parlare della conferenza climatica di Sharm El Sheikh senza di te”. Fortunatamente il geologo è rimasto in collegamento, chiudendo la querelle.

