Bianca Berlinger malata, E’ sempre cartabianca non va in onda

Niente puntata di E’ sempre Cartabianca per Bianca Berlinguer questa sera martedì 6 maggio 2025. “Il programma salta perché non sto bene, ma non è nulla di grave” ha chiarito subito la conduttrice intervenuta all’agenzia di stampa Adnkronos. Per la conduttrice sarà dunque tempo di godersi una serata di riposo, un evento più unico che raro per la giornalista abituata a presentarsi davanti al suo pubblico di Rete 4.

Alessandro Preziosi, chi è l'attore: "I figli hanno cambiato tutto"/ "Ho meritato di soffrire per amore"

Il quarto canale ovviamente è stato costretto a correre ai ripari dopo la notizia della mancata messa in onda di E’ sempre Cartabianca. Al posto della trasmissione, che avrebbe dovuto affrontare – tra gli altri – i temi all’ordine del giorno come l’imminente Conclave, del conflitto in Ucraina e la foto di Donald Trump in abiti papali, andrà in onda un film. Appuntamento dunque rimandato per E’ sempre Cartabianca con Bianca Berlinguer alla prossima settimana.

Paolo Santambrogio, chi è il compagno di Paola Iezzi/ Fotografo di successo