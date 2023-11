Bianca Berlinguer sbaglia nome di Sallusti e lui si arrabbia/ “Enrica Berlinguer…”

Durante la puntata di ieri sera del talk show E’ sempre Cartabianca, andato in onda come sempre in diretta su Rete 4, si è verificato un acceso scontro fra la conduttrice Bianca Berlinguer, e il suo ospite in collegamento, il giornalista e direttore de Il Giornale, Alessandro Sallusti. Tutta colpa di un problema di nomi che ha fatto un po’ storcere il naso allo stesso ospite che ha replicato con uno “sfottò” ai danni della presentatrice. Ma cosa è successo nel dettaglio? In poche parole Bianca Berlinguer, interpellando il giornalista, lo ha chiamato Andrea invece che Alessandro; lo stesso ha replicato invece nominando la presentatrice con il nome di Enrica anziché Bianca.

Il riferimento è ovviamente al padre, il grande politico e statista Enrico Berlinguer, storico segretario del Partito Comunista Italiano. “Enrica Berlinguer…”, le parole di Sallusti, con la conduttriche appare un po’ adirata: “Mi chiamo Bianca, lo trovo veramente sgradevole… Lo considero un grandissimo complimento… Sia molto chiaro, sono molto contenta di essere la figlia di Enrico Berlinguer…”.

BIANCA BERLINGUER E ALESSANDRO SALLUSTI, LITE IN DIRETTA TV: ALTA TENSIONE DURANTE LA DIRETTA

Al che Sallusti ha controribattuto: “Io mi chiamo Alessandro” dopo essere stato chiamato poco prima “Andrea” dalla stessa conduttrice. Quindi la presentatrice di E’ sempre Cartabianca sha replicato: “Io mi sono sbagliata, ti ho chiamata Andrea e non con il nome di tuo padre al femminile”, ma Alessandro Sallusti non ci sta: “La conduttrice di una grande trasmissione non dovrebbe commettere certi errori”.

Bianca Berlinguer prova a chiudere la polemica commentando: “Non sono questi gli errori… Lasciamo perdere…”. Ma il clima rimane incandescente e subito dopo la pubblicità i toni si rialzano: “Se fai una domanda, fai dare una risposta. E’ mezzanotte meno un quarto, cosa ci sto a fare?”, sbotta Sallusti contro la Berlinguer. Il “caso” fortunatamente si è chiuso anche perchè ormai la trasmissione è finita, ma che scintille!

