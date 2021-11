Bianca Berlinguer sbotta con Maddalena Loy/ “Stia zitta e faccia parlare Bassetti!”

Volano scintille a “Cartabianca” tra Bianca Berlinguer e Maddalena Loy durante il dibattito sulla pandemia Covid. Alla conduttrice non sono piaciute le continue interruzioni della giornalista e attivista no Green Pass, al punto tale che l’ha richiamata all’ordine più volte, ma poi quando l’infettivologo Matteo Bassetti ha minacciato di lasciare il collegamento, in quanto non riusciva a parlare, ha alzato i toni. «Maddalena Loy prima lo fa finire e poi parla», il primo richiamo moderato. Ma successivamente è tornata alla carica. «Prima lo fa replicare e poi interviene, sennò non si capisce niente. Allora stia zitta, glielo dice dopo», ha sbottato Bianca Berlinguer all’ennesima interruzione.

Poi non ne ha potuto più: «Allora, per favore deve far parlare gli altri. Non capisce niente neanche chi sta a casa. Quando interrompe non fa informazione esatta, perché chi sta a casa non capisce niente, solo lei che interrompe. Siccome vogliamo capire, stia zitta e faccia parlare Bassetti, non mi pare che lei non abbia avuto la parola». Maddalena Loy non l’ha presa bene, infatti ha replicato «Stia zitta anche no», ma poi ha comunque contestato Matteo Bassetti, ma scuotendo la testa.

MADDALENA LOY “CONTRO NO VAX CLIMA BARBARO”

In studio è calato il gelo, come del resto è calato quando ha fatto delle affermazioni senza riscontro. «Lo Stato ci ha detto dall’inizio di vaccinarci per evitare il contagio, così lo azzereremo, il virus non circolerà più e torneremo alla vita di prima. Adesso si è scoperto il segreto di pulcinella, cioè che non protegge dal contagio. È stato detto che un vaccinato entrava in una stanza e si sarebbe sentito protetto», aveva detto prima dello scontro con Bianca Berlinguer. «Ora c’è un clima barbaro. Ci sono persone come Bassetti che dicono di andare a prendere le persone a casa per vaccinarle, c’è chi chiede l’isolamento sociale per i non vaccinati, Natale senza i non vaccinati e ci sono scienziati che dicono che sono come la gente che puzza. Stanno mandando un messaggio di divisione e odio, è allucinante», aveva proseguito. E aveva contestato Bianca Berlinguer per aver detto che i tamponi antigenici non sono affidabili come quelli molecolari («Non vanno dette queste cose, altrimenti spaventate la popolazione»), cosa che però è riscontrata scientificamente.

MADDALENA LOY VS VACCINI “NON RIDUCONO CONTAGI”

Ma sono tante le teorie diffuse da Maddalena Loy: «La cosa più grave è che io non vaccinata entro 48 ore scopro se sono contagiosa, il vaccinato no, quindi io sono meno pericolosa. Il vaccinato che si fa il tampone è il sintomatico. La maggioranza dei 500mila tamponi giornalieri sono composti da non vaccinati sani. Se vogliamo vedere l’incidenza del contagio tamponiamo altrettanto vaccinati». Inoltre, ha smentito i dati da quarta ondata: «Il tasso di crescita della curva sta rallentando in tutta Europa. Era al 30% a settimana, ora è a +15%. Questo significa che la situazione migliorerà. Sa cos’è il tasso di crescita della curva? Abbiamo il 6% delle terapie intensive occupate, 6mila ricoverati in ospedale e diciamo di tener chiusa la gente, tenendo segregati chi ha fatto una scelta consapevole. Sono i modi che non vanno. State facendo un cattivo servizio al valore dei vaccini». Ed è tornata all’attacco dei vaccini: «Serve a ridurre la malattia, loro lo hanno usato facendo credere che riducesse il contagio. I ragazzi vengono discriminati perché non vaccinati in nome di non si sa quale protezione».



